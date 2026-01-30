Στο μικροσκόπιο οι άδειες της Βιολάντα, οι υπάλληλοι είχαν ενημερώσει για μυρωδιά που θύμιζε αέριο - Η κυβέρνηση καταγγέλλει «κίνημα τυμβωρύχων»

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από καλά ενημερωμένες πηγές, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι εκσκαφές για την ανεύρεση νέων στοιχείων, ενώ θα ληφθούν και νέες συμπληρωματικές καταθέσεις από άλλα άτομα της επιχείρησης.

Παράλληλα, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ πήραν χθες Πέμπτη (28/1) τους φακέλους της εταιρείας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για να ελέγξουν τις άδειες λειτουργίες κα.

Πολύμηνη η διαρροή, είχαν ενημερώσει οι υπάλληλοι

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, πολλοί υπάλληλοι είχαν μυρίσει -άλλοι πολύ άλλοι λίγο- μια μυρωδιά που παρέπεμπε σε αέριο και είχαν ενημερώσει σχετικά τους προϊσταμένους τους.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος βάρδιας ο οποίος ανέφερε ότι κάποιοι εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει για την περίεργη αυτή μυρωδιά και ότι αυτός με τη σειρά του είχε μεταφέρει την πληροφορία στον υπεύθυνο παραγωγής.

Από την έρευνα που διεξήγαγαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής κατέληξαν γρήγορα στο συμπέρασμα ότι αιτία της φονικής έκρηξης αποτέλεσε η διαρροή προπάνιου. Το αέριο συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ένας σπινθήρας οδήγησε στην τεράστια έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διαφαίνεται από την έρευνα το υπόγειο δεν ήταν δηλωμένο και χρησιμοποιούνταν κυρίως ως αποθηκευτικός χώρος. Η είσοδος του προπανίου εντός του υπόγειου έγινε μέσω των οπών που υπήρχαν στο οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αυτό που ελέγχουν τώρα οι ερευνητές είναι αν η επιχείρηση είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ενώ αυτό που εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία της διαρροής του αερίου είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στον δρόμο πάνω από σωληνώσεις προπανίου.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει «κίνημα τυμβωρύχων» μετά την τραγωδία στη Βιολάντα και σηκώνει το γάντι για τα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αντεπιτίθεται στην κριτική για τα εργατικά δυστυχήματα, καταγγέλλοντας «κίνημα τυμβωρύχων».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει 42 εργατικά δυστυχήματα το 2025, με σταθερή τάση από το 2021.

Η Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποίησε 79.000 ελέγχους το 2024, με αύξηση προστίμων στα 51 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις 995 οργανικές θέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, έχουν καλυφθεί 902, ποσοστό ρεκόρ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται εργοτάξιο στο Καστέλλι και αναχωρεί για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Αποφασισμένη να μην αφήσει να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι σε ετήσια βάση γίνονται εκατοντάδες εργατικά δυστυχήματα είναι η κυβέρνηση με φόντο την τραγωδία της Βιολάντα και την εν χορώ κριτική της αντιπολίτευσης για ανυπαρξία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Θέλοντας να αποφύγει το περυσινό λάθος του... ξυλολίου που αφέθηκε να εμπεδωθεί ως κεντρική ιδέα στην κοινή γνώμη και πυροδότησε έτι περισσότερο την οργή την περίοδο των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, το Μέγαρο Μαξίμου εν προκειμένω βγαίνει από νωρίς στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας «κίνημα τυμβωρύχων», οι οποίοι παίζουν τα ρέστα τους.

«Πολλοί σε αυτή τη χώρα, από το πολιτικό σύστημα και από τα μέσα ενημέρωσης έχουν πλέον κάνει δεύτερη φύση τους το να γίνονται αυτόκλητοι εισαγγελείς», υπογράμμισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο πολιτικές δυνάμεις όσους και πολλούς άλλους δημοσιολογούντες.

Η κυβέρνηση εδώ και μέρες επικαλείται τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, με βάση τα οποία τα εργατικά δυστυχήματα το 2025 ήταν 42, ενώ άλλα 5 διερευνώνται. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η τάση είναι σταθερή από το 2021. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν τα όσα λένε κόμματα της αντιπολίτευσης και συνδικαλιστικές ενώσεις για 201 δυστυχήματα μόνο το 2025. Επίσης, στο κυβερνητικό στόχαστρο έχει μπει και ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο οποίος κατά βάση παρέχει τα στοιχεία με τους πολλαπλάσιους νεκρούς, καθώς χθες το πρωί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε στο Open ότι είναι στέλεχος του κόμματος της και έχει συγγράψει το πρόγραμμα του τομέα Εργασίας

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θέλησε χθες να δώσει μια σειρά απαντήσεις και διευκρινίσεις ως προς το ποιος έχει την αρμοδιότητα ελέγχων σε εργοστάσια, όπως της Βιολάντα. Επίσης, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφει επαναλαμβανόμενα «υψηλά» στον αριθμό ελέγχων, από 54.000 το 2018 σε 79.000 το 2024, ενώ και τα πρόστιμα αυξήθηκαν από 33 εκατομμύρια σε 51 εκατομμύρια κατ' αντιστοιχία.

Τέλος, από την κυβέρνηση απαντούν και στις μομφές περί υποστελέχωσης της Επιθεώρησης Εργασίας που ακούστηκαν κατά βάση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά χθες ότι 902 από τις 995 οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί, ήτοι ποσοστό ρεκόρ με βάση τα μέτρα του Δημοσίου.

Επιστρέφει στο πεδίο ο Μητσοτάκης

Μπορεί χθες οι βουλευτές της ΝΔ να έλαβαν μήνυμα αναβολής των κομματικών τους εκδηλώσεων μέχρι και την Κυριακή, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στο πεδίο. Σήμερα το πρωί θα βρίσκεται στο Ηράκλειο και θα επισκεφθεί το εργοτάξιο στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ενώ θα είναι παρών μαζί με τον αρμόδιο υπουργό Χρίστο Δήμα στις υπογραφές για τη συμφωνία προμήθειας εξοπλισμού αεροναυτιλίας.

Αμέσως μετά ο κ. Μητσοτάκης αναχωρεί για το Ζάγκρεμπ και την άτυπη Σύνοδο κορυφής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ από την επόμενη εβδομάδα «μπαίνουν μπροστά» οι κομματικές μηχανές για το συνέδριο. Ήδη χθες ανακοινώθηκε ότι την προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ το πρώτο προσυνέδριο θα γίνει την Τετάρτη στα Ιωάννινα.