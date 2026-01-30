Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 30.01.2026 - 07:33
Έξι συλλήψεις σε παγκύπρια βάση - Από παράνομους μετανάστες σε επίθεση εναντίον αστυνομικού - Άλλοι έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια ναρκωτικών

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη έξι (6) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, παράνομη κατοχή περιουσίας, μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, επίθεσης εναντίον αστυνομικού κά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι (6) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών (34), με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, διενεργήθηκαν πέραν των 350 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν πέραν των 110 καταγγελιών για τροχαίες παραβάσεις, εκ των οποίων οι 33 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

