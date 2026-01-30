Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆγνωστοι έκλεψαν βαλίτσες με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε πολυσύχναστο δρόμο του Τόκιο
ΔΙΕΘΝΗ

Άγνωστοι έκλεψαν βαλίτσες με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε πολυσύχναστο δρόμο του Τόκιο

 30.01.2026 - 09:47
Άγνωστοι έκλεψαν βαλίτσες με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε πολυσύχναστο δρόμο του Τόκιο

Τρία άτομα έκλεψαν βαλίτσες που περιείχαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Τόκιο, ανέφεραν σήμερα η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης, ένα σπάνιο περιστατικό στην ιαπωνική πρωτεύουσα, γνωστή για την ασφάλειά της.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να αρπάξουν τις βαλίτσες που περιείχαν τα χρήματα γύρω στις 9:30 μ.μ την Πέμπτη κοντά στον σταθμό Ουένο, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα ήταν μια ομάδα πέντε Κινέζων και Ιαπώνων υπηκόων που προσπαθούσαν να φορτώσουν βαλίτσες με 2,3 εκατομμύρια ευρώ (420 εκατ γεν) σε ένα όχημα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fuji TV, τα θύματα κατέθεσαν στην αστυνομία ότι τα χρήματα προορίζονταν για ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας που μετέφερε περί το ένα εκατομμύριο ευρώ (190 εκατ γεν) σε μετρητά δέχθηκε επίσης επίθεση με δακρυγόνα από ομάδα τριών ανδρών την περασμένη νύχτα σε χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Tokyo-Haneda, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά πιθανή σχέση μεταξύ των δύο επιθέσεων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
ΤΖΟΚΕΡ: Ένας Κύπριος τυχερός βρήκε τους 5 αριθμούς και γέμισε το πορτοφόλι του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο
Μεγάλη γιορτή: Ποιους τιμάει σήμερα η Εκκλησία - Τα λιγότερο γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 30 Ιανουαρίου
Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πέθανε ο Χαράλαμπος Μακκούλης: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ερωτικό σκάνδαλο στο Μαυροβούνιο: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν λόγω sex tape που διέρρευσε, αλληλοκατηγορούνται για εκβιασμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένα νέο ghost kitchen στη Λευκωσία φέρνει στην πόρτα σου άρωμα και γεύσεις από Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

 30.01.2026 - 09:51
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

 30.01.2026 - 09:56
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

  •  30.01.2026 - 09:56
Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

  •  30.01.2026 - 09:35
Συναγερμός στην ΕΦ: Εξαφανίστηκαν 13 κιλά εκρηκτικών κατά τη διάρκεια άσκησης – Σε εξέλιξη έρευνες

Συναγερμός στην ΕΦ: Εξαφανίστηκαν 13 κιλά εκρηκτικών κατά τη διάρκεια άσκησης – Σε εξέλιξη έρευνες

  •  30.01.2026 - 11:09
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

  •  30.01.2026 - 10:05
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

  •  30.01.2026 - 10:50
Αυξάνεται το κόστος εισιτηρίων στα λεωφορεία Λάρνακας και Λευκωσίας - Πότε θα εφαρμοστεί η νέα πολιτική της CPT - Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές

Αυξάνεται το κόστος εισιτηρίων στα λεωφορεία Λάρνακας και Λευκωσίας - Πότε θα εφαρμοστεί η νέα πολιτική της CPT - Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές

  •  30.01.2026 - 10:59
Τροχαίο στη Λάρνακα – Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση του οδηγού – Παραδόθηκε σε ασθενοφόρο

Τροχαίο στη Λάρνακα – Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση του οδηγού – Παραδόθηκε σε ασθενοφόρο

  •  30.01.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα