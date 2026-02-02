Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος σήμερα - Ποια πόλη κατέχει την... πρωτιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος σήμερα - Ποια πόλη κατέχει την... πρωτιά

 02.02.2026 - 08:30
«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος σήμερα - Ποια πόλη κατέχει την... πρωτιά

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται και σήμερα Δευτέρα στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες διατάγματος πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 07:00 π.μ. ήταν:  Λευκωσία  38,5 μg/m3,  Λεμεσός 102,0 μg/m3 , Λάρνακα 85,5 μg/m3 , Παραλίμνι 76,2 μg/m3 , Πάφος 110,3 μg/m3,  Ζύγι 82,1 μg/m3  και Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 124,3 μg/m3.

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατασχέθηκαν χιλιάδες προφυλακτικά «μαϊμού» – Έφοδος σε κατάστημα και αποθήκη εταιρείας - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Φεβρουαρίου
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; - Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν»
«Πρωταγωνίστρια» του ευρωπαϊκού τουρισμού η Κύπρος - Οι διακρίσεις της σε αφίξεις, έσοδα, συνδεσιμότητα και διανυκτερεύσεις
Πέφτει η θερμοκρασία – Βροχές, καταιγίδες, σκόνη και άνεμοι στο «μενού» του καιρού
Ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι για το πρώτο τριήμερο της χρονιάς – Αντί για καρναβάλια πάνε για... μπουζούκια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπάλληλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγγέλλει εργασιακό εκφοβισμό και πολιτική δίωξη

 02.02.2026 - 08:06
Επόμενο άρθρο

Η πατέντα που έγινε viral: Πήγε να βάψει και η λύση που βρήκε για τη μπογιά θυμίζει Κύπρια μάνα 100%

 02.02.2026 - 08:41
Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, στις 11:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και στο πλαίσιο των ημερομηνιών που είχαν τεθεί προς διευθέτηση μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

  •  02.02.2026 - 09:01
Σοβαρό τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης – Δίνει μάχη για τη ζωή η 66χρονη – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σοβαρό τροχαίο: Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης – Δίνει μάχη για τη ζωή η 66χρονη – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

  •  02.02.2026 - 08:57
Υπάλληλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγγέλλει εργασιακό εκφοβισμό και πολιτική δίωξη

Υπάλληλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγγέλλει εργασιακό εκφοβισμό και πολιτική δίωξη

  •  02.02.2026 - 08:06
Τρόμος στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε οικία και ακινητοποίησαν 86χρονη και την οικιακή βοηθό

Τρόμος στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε οικία και ακινητοποίησαν 86χρονη και την οικιακή βοηθό

  •  02.02.2026 - 06:36
Κατασχέθηκαν χιλιάδες προφυλακτικά «μαϊμού» – Έφοδος σε κατάστημα και αποθήκη εταιρείας - Δείτε φωτογραφίες

Κατασχέθηκαν χιλιάδες προφυλακτικά «μαϊμού» – Έφοδος σε κατάστημα και αποθήκη εταιρείας - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.02.2026 - 07:22
«Πρωταγωνίστρια» του ευρωπαϊκού τουρισμού η Κύπρος - Οι διακρίσεις της σε αφίξεις, έσοδα, συνδεσιμότητα και διανυκτερεύσεις

«Πρωταγωνίστρια» του ευρωπαϊκού τουρισμού η Κύπρος - Οι διακρίσεις της σε αφίξεις, έσοδα, συνδεσιμότητα και διανυκτερεύσεις

  •  02.02.2026 - 06:46
Ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι για το πρώτο τριήμερο της χρονιάς – Αντί για καρναβάλια πάνε για... μπουζούκια

Ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι για το πρώτο τριήμερο της χρονιάς – Αντί για καρναβάλια πάνε για... μπουζούκια

  •  02.02.2026 - 06:39
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; - Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν»

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; - Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν»

  •  02.02.2026 - 06:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα