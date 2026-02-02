Υπάλληλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγγέλλει εργασιακό εκφοβισμό και πολιτική δίωξη

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Εργων και τον ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ο Επιτηρητής Κατασκευαστικών Εργων Μιχάλης Νικηφόρου αναφέρει ότι υπηρετεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία κατόπιν απόσπασης από το Τμήμα Δημοσίων Εργων από το 2014 και ότι μετά την παύση του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη το 2024 συνέχισε να υπηρετεί κανονικά στην ΕΥ με διαφοροποίηση καθηκόντων χωρίς οποιαδήποτε υπηρεσιακή μομφή, πειθαρχική διαδικασία ή αρνητική αξιολόγηση εις βάρους του.

Όπως αναφέρει, τον Μάιο του 2025 λίγες μέρες μετά την δημόσια και νόμιμη ενυπόγραφη στήριξή του στην εξαγγελία ίδρυσης του πολιτικού κινήματος ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κλήθηκε στο γραφείο του Γενικού Ελεγκτή «όπου μου ζητήθηκε να αιτιολογήσω την υπογραφή μου» και ότι «συνδέθηκε η πολιτική μου τοποθέτηση με την υπηρεσιακή μου μεταχείριση» κάτι που «συνιστούσε έμμεση, πλην σαφή προειδοποίησή μου σχετικά με την πολιτική μου δράση».

Αναφέρεται επίσης και σε άλλα περιστατικά κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες κλήσεις του σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Γενικό Ελεγκτή με πιεστικό χαρακτήρα, όπως ισχυρίζεται, στοχοποίηση του σε σχέση με άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένων πολιτικών δικαιωμάτων, σύνδεση της πολιτικής του έκφρασης με υπηρεσιακές συνέπειες, υποβολή του σε διαδικασία ανάκρισης, αιφνίδια και μη αιτιολογημένη υπηρεσιακή μετακίνησή του και στέρηση του δικαιώματος επικοινωνίας με τον αρμόδιο Διευθυντή της αρχικής του υπηρεσίας.

Αυτά, αναφέρει, τα πιο πάνω "εκλαμβάνονται σωρευτικά και αντικειμενικά ως συμπεριφορά που υπερβαίνει τα όρια της νόμιμης διοικητικής εποπτείας και συνιστά εργασιακό εκφοβισμό".

Προσθέτει ότι η αναφορά του σε ενδεχόμενη μετακίνησή του "ήταν προϊόν του εργασιακού εκφοβισμού" που όπως υποστηρίζει του είχε ασκήσει ο ΓΕ και όχι προϊόν ελεύθερης απόφασης και ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Εργων, αλλά αντ’αυτού, επικοινώνησε ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής με τον Διευθυντή για άμεση μετακίνησή του και κάνει λόγο για "πολιτική του δίωξη" εφόσον την προηγούμενη ημέρα είχε δημοσιοποιηθεί η συμπερίληψη του στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος ΑΛΜΑ.

Αναφέρει ότι του παρουσιάστηκε μετά από λίγες ημέρες από τον Γενικό Ελεγκτή η επιστολή άμεσης μετακίνησής του και ότι "υπό συνθήκες αιφνιδιασμού, σωρευτικής πίεσης και ψυχολογικής φόρτισης" εξέφρασε προφορικά συγκατάθεση που δεν μπορεί να θεωρηθεί προιόν ελεύθερης βούλησης και ότι την ίδια ημερα ενημέρωσε γραπτώς ότι δεν συγκατατίθεται στην μετακίνησή του.

Ο κ. Νικηφόρου ζητά την άμεση χορήγηση ακριβούς αντιγράφου της επιστολής που απεστάλη ή προορίζεται να αποσταλεί προς το Τμήμα Δημοσίων Εργων (και αφορά άμεση μετακίνησή του από την ΕΥ), την γραπτή και ειδική αιτιολόγηση της υπηρεσιακής του μετακίνησης, την αναστολή οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας μέχρι να τοποθετηθεί εγγράφως επί των ανωτέρω.

Εξάλλου σε επιστολή του ένα μήνα αργότερα προς τον Γενικό Ελεγκτή, ο δικηγόρος του Μιχάλη Νικηφόρου, Αρτέμης Αρτεμίου, του υπενθυμίζει ότι δεν απάντησε ακόμη επισήμως και του ζητεί όπως τοποθετηθεί εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος επί των ζητημάτων και των συγκεκριμένων αιτημάτων, σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρει, ο πελάτης του επιφυλάσσεται ρητώς να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής.

Το ΚΥΠΕ απευθύνθηκε στο Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή το οποίο ανέφερε ότι προς το παρόν ο Γενικός Ελεγκτής δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

