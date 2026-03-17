ΑρχικήΚοινωνίαΑυθαιρεσίες με παράνομες κατασκευές σε παραλία στην Πάφο – Λόγος από Οικολόγους για εμπλοκή συγγενή πολιτικού προσώπου – Δείτε φωτογραφίες
Αυθαιρεσίες με παράνομες κατασκευές σε παραλία στην Πάφο – Λόγος από Οικολόγους για εμπλοκή συγγενή πολιτικού προσώπου – Δείτε φωτογραφίες

 17.03.2026 - 10:10
Η άμεση κινητοποίηση και τα γρήγορα αντανακλαστικά της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, απέναντι στις κατασκευαστικές εργασίες που καταγράφηκαν στην παραλία της Πόλης Χρυσοχούς, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν κατόπιν οδηγιών συγγενικού προσώπου πολιτικού προσώπου, οδήγησαν σε έγκαιρο έλεγχο της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Κινήματος, μετά την άμεση κινητοποίηση της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου και την επικοινωνία του Προέδρου του Κινήματος κ. Παπαδούρη το Σάββατο 14/03/26 το βράδυ με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, υπήρξε άμεση ανταπόκριση και, όπως ενημερωθήκαμε, επιτόπου μετέβη κλιμάκιο από τον ΕΟΑ και την Επαρχιακή Διοίκηση για εξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, υπήρξε παραδοχή ότι εκ πρώτης οι συγκεκριμένες κατασκευές βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας. Όπως επίσης αναφέρθηκε, έχει ήδη ληφθεί νομική συμβουλή και προχωρούν οι διαδικασίες για έκδοση δικαστικής απόφασης αναστολής των εργασιών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της άμεσης εγρήγορσης και παρέμβασης όταν προκύπτουν ζητήματα που αφορούν την προστασία της παραλίας, του παράκτιου τοπίου και της νομιμότητας. Επιβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων σε ευαίσθητες περιοχές.

Η προστασία της ζώνης παραλίας δεν είναι διαδικαστικό ή δευτερεύον ζήτημα. Είναι θέμα σεβασμού προς το περιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον και την ίδια τη νομοθεσία, που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει τις ακτές μας από αυθαίρετες ή ασύμβατες παρεμβάσεις.

Χαιρετίζουμε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και αναμένουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η εφαρμογή της νομοθεσίας και η αναστολή των εργασιών εκεί όπου αυτή επιβάλλεται.

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ότι όταν υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά, πολιτική βούληση και υπεύθυνη παρέμβαση, μπορούν να προστατευθούν έγκαιρα οι παραλίες και οι ευαίσθητες παράκτιες ζώνες του τόπου μας.

Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα άρχιζε ο Γ' Παγκόσμιος» - Δείτε βίντεο
Καιρός: Μίνι διάλειμμα από την κακοκαιρία – Πότε επιστρέφουν ξανά βροχές και σκόνη – Πιθανότητα και για χαλάζι
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαρτίου - Θυμίζει όνομα που συνδέεται με έναν μεγάλο ηγέτη, αλλά δεν είναι αυτό
«Χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα - Ποιος ο λόγος
Κάμπιες των πεύκων: Πότε και πού εμφανίζονται στην Κύπρο; Ποιες οι διαφορές με τα «μαρτούθκια»; - Γιατί είναι επικίνδυνες για ανθρώπους και ζώα
Οικονομολόγος στο «T»: Πολλαπλές προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία - Τουρισμός, πόλεμος και αφθώδης πυρετός δοκιμάζουν αντοχές

 

 

 

Ανησυχία για αφθώδη πυρετό: Νέα κρούσματα σε Γέρι και Δάλι – «Ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια»

ΟΡΙΣΤΙΚΟ για Καραπατάκη: Η γραπτή δήλωση του για ΠΑΡΑΜΟΝΗ στην Προεδρία και οι λόγοι που άλλαξε απόφαση

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης πορείας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να δώσει τη δική της πολιτική μάχη, με φόντο δημοσκοπήσεις που μόνο καθησυχαστικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
LIVE: Κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

  •  17.03.2026 - 06:27
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός για ταξίδια, διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα» - Βίντεο

  •  17.03.2026 - 10:25
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος: Ποινική δίωξη από τη Νομική Υπηρεσία – Με ισχυρό κατηγορητήριο στο Κακουργιοδικείο - Βίντεο

  •  17.03.2026 - 09:01
Έφοδος Αρχών στο Γέρι - Βρέθηκε αριθμός αγελάδων χωρίς σήμανση σε «κλειστό» υποστατικό

  •  17.03.2026 - 09:47
Οδηγός παρέσυρε πεζό – Στο νοσοκομείο 91χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

  •  17.03.2026 - 08:50
Στο «μικροσκόπιο» της Ελεγκτικής τα λατομεία: Χάος στις αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικό έγκλημα και παιχνίδια με τον ορυκτό πλούτο

  •  17.03.2026 - 09:01
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

  •  17.03.2026 - 09:40

