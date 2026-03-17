Αυθαιρεσίες με παράνομες κατασκευές σε παραλία στην Πάφο – Λόγος από Οικολόγους για εμπλοκή συγγενή πολιτικού προσώπου – Δείτε φωτογραφίες

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Κινήματος, μετά την άμεση κινητοποίηση της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου και την επικοινωνία του Προέδρου του Κινήματος κ. Παπαδούρη το Σάββατο 14/03/26 το βράδυ με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, υπήρξε άμεση ανταπόκριση και, όπως ενημερωθήκαμε, επιτόπου μετέβη κλιμάκιο από τον ΕΟΑ και την Επαρχιακή Διοίκηση για εξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, υπήρξε παραδοχή ότι εκ πρώτης οι συγκεκριμένες κατασκευές βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας. Όπως επίσης αναφέρθηκε, έχει ήδη ληφθεί νομική συμβουλή και προχωρούν οι διαδικασίες για έκδοση δικαστικής απόφασης αναστολής των εργασιών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της άμεσης εγρήγορσης και παρέμβασης όταν προκύπτουν ζητήματα που αφορούν την προστασία της παραλίας, του παράκτιου τοπίου και της νομιμότητας. Επιβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων σε ευαίσθητες περιοχές.

Η προστασία της ζώνης παραλίας δεν είναι διαδικαστικό ή δευτερεύον ζήτημα. Είναι θέμα σεβασμού προς το περιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον και την ίδια τη νομοθεσία, που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει τις ακτές μας από αυθαίρετες ή ασύμβατες παρεμβάσεις.

Χαιρετίζουμε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και αναμένουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η εφαρμογή της νομοθεσίας και η αναστολή των εργασιών εκεί όπου αυτή επιβάλλεται.

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ότι όταν υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά, πολιτική βούληση και υπεύθυνη παρέμβαση, μπορούν να προστατευθούν έγκαιρα οι παραλίες και οι ευαίσθητες παράκτιες ζώνες του τόπου μας.

