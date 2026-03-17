ΑρχικήΚοινωνίαΑνησυχία για αφθώδη πυρετό: Νέα κρούσματα σε Γέρι και Δάλι – «Ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανησυχία για αφθώδη πυρετό: Νέα κρούσματα σε Γέρι και Δάλι – «Ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια»

 17.03.2026 - 10:03
Ανησυχία για αφθώδη πυρετό: Νέα κρούσματα σε Γέρι και Δάλι – «Ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια»

Δυστυχές γεγονός χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε μονάδες στο Γέρι και στο Δάλι, λέγοντας όμως ότι ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια να συμβεί.

Αυτό, ωστόσο, τόνισε, δεν σημαίνει ότι δεν αποδίδουν τα μέτρα και κάλεσε όλους να τηρούν με ευλάβεια τα διατάγματα για να μπορέσουμε να εξέλθουμε από την κατάσταση αυτή.

Ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι ο Κτηνιατρικός Σύλλογος είναι προσηλωμένος στο πλάνο που έδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τους εμβολιασμούς, λέγοντας ότι στόχος είναι να εμβολιαστούν όλες οι μονάδες αιγοπροβάτων και βοοειδών για να αποκτηθεί ένα καλό επίπεδο ανοσίας.

"Η εξάπλωση σε Γέρι και Δάλι είναι κάτι που ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια να συμβεί" είπε, προσθέτοντας ότι "είναι ένα δυστυχές γεγονός αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αποδίδουν τα μέτρα ή ότι δεν προϋπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή το νόσημα".

Άρα, είπε, εκείνο που προσπαθούμε να δούμε τώρα είναι πού αλλού υπάρχει και συνέχισε λέγοντας ότι το πιο πιθανό είναι ότι στις περιοχές εκείνες να βρεθούν και άλλα κρούσματα και θα ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Ερωτηθείς εάν μπορεί και να προϋπήρχαν αυτά τα κρούσματα εκεί, δεν το απέκλεισε, λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι που θα δείξει η επιδημιολογική διερεύνηση που θα κάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Μπαίνει σε μία ζώνη επιτήρησης, ανέφερε, μία περιοχή που περιλαμβάνει περίπου το 45% της κτηνοτροφίας της χώρας, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα θανατωθεί το 45% των ζώων. 

Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος, ανέφερε, είναι προσηλωμένος στο πλάνο που έλαβε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τους εμβολιασμούς.

"Προχωρούμε τους εμβολιασμούς, τελειώνουμε με τις πρώτες δόσεις, θεωρητικά θα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του Μάρτη και αυτός είναι ο στόχος να τελειώσουμε μέχρι στο τέλος του Μάρτη τους εμβολιασμούς σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης περιοχής της χώρας".

Μέχρι τώρα, είπε, έχει εμβολιαστεί το 80% των βοοειδών και το 45% των αιγοπροβάτων.

"Ο στόχος είναι να εμβολιαστούν όλες οι μονάδες, αιγοπρόβατα, βοοειδή, για να αποκτηθεί ένα καλό επίπεδο ανοσίας και από εκεί και πέρα ακολουθούμε τις οδηγίες που δίδονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες". 

Συνέστησε και στον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθεί τις οδηγίες.

"Το ίδιο συνιστούμε να γίνεται και από τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή εφαρμογή του διατάγματος με ευλάβεια γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες αν θέλουμε να βγούμε από την κατάσταση" κατέληξε.

