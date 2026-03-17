Η μαγεία του ιταλικού Circus Atmosphere «προσγειώθηκε» στη Λευκωσία – Ένα υπερθέαμα που κόβει την ανάσα

Η εντυπωσιακή τέντα του σύγχρονου αυτού τσίρκου έχει στηθεί στον γνώριμο χώρο στα φώτα του πρώην Ορφανίδη στον Στρόβολο, μεταμορφώνοντας την περιοχή σε έναν προορισμό απόλυτης ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

​Η εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή που περνά κανείς το κατώφλι της Μεγάλης Σκηνής, όπου η θεατρική ατμόσφαιρα συναντά τη σύγχρονη δράση. Το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει ακροβάτες παγκόσμιας κλάσης που μοιάζουν να αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας, εκτελώντας τολμηρές τούμπες, άλματα ακριβείας και ιπτάμενα νούμερα που προκαλούν δέος. Την παράσταση κλέβει το «Extreme Motor Show» με τη διαβόητη Σφαίρα του Θανάτου, εκεί όπου τολμηροί μοτοσικλετιστές αναπτύσσουν ιλιγγιώδεις ταχύτητες μέσα σε μια μεταλλική κατασκευή, προσφέροντας ένα θέαμα που αψηφά κάθε λογική.

​Φυσικά, το Circus Atmosphere δεν ξεχνά τους μικρούς του φίλους. Οι ξεκαρδιστικοί κλόουν σκορπούν το γέλιο σε κάθε γωνιά της αρένας, ενώ πολύχρωμες μασκότ σε φυσικό μέγεθος γίνονται οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές των παιδιών, τα οποία έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους και να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους. Η ζωντανή μουσική, οι προσεγμένες χορογραφίες και ο φαντασμαγορικός φωτισμός ολοκληρώνουν το σκηνικό, μετατρέποντας κάθε παράσταση σε μια πολυδιάστατη γιορτή.

​Για όσους αναζητούν την ιδανική έξοδο για αυτή την εβδομάδα, το πρόγραμμα προσφέρει πολλαπλές επιλογές. Οι παραστάσεις ξεκινούν την Τετάρτη 18/03 και την Πέμπτη 19/03 στις 20:00, ενώ την Παρασκευή 20/03 το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο προβολές, στις 19:00 και στις 21:30. Το τριήμερο κορυφώνεται με τριπλές παραστάσεις το Σάββατο 21/03 και την Κυριακή 22/03, οι οποίες πραγματοποιούνται στις 14:00, στις 17:00 και στις 20:00.

​Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται απευθείας στο ταμείο του τσίρκου, το οποίο λειτουργεί από την Τρίτη έως την Κυριακή, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 99809600.