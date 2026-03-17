Έφοδος Αρχών στο Γέρι - Βρέθηκε αριθμός αγελάδων χωρίς σήμανση σε «κλειστό» υποστατικό
Έφοδος Αρχών στο Γέρι - Βρέθηκε αριθμός αγελάδων χωρίς σήμανση σε «κλειστό» υποστατικό

 17.03.2026 - 09:47
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές στην Κύπρο, εντείνοντας τους ελέγχους για παράνομες κτηνοτροφικές μονάδες στο πλαίσιο πρόληψης του αφθώδους πυρετού.

Σε επιχείρηση τη Δευτέρα στο Γέρι, Αστυνομία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντόπισαν αριθμό αγελάδων χωρίς σήμανση εντός κτηνοτροφικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, εντοπίστηκαν 23 βοοειδή, κάποια με σήμανση, κάποια χωρίς.

Αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς αυτά που έφεραν σήμανση σημαίνει ότι από κάποιον αγοράστηκαν ή μετακινήθηκαν.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το υποστατικό ήταν ανενεργό. Παλαιότερα λειτουργούσε ως χοιροστάσιο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ότι τέτοιες περιπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου, λόγω έλλειψης ελέγχου και ιχνηλάτησης των ζώων.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μετά τον εντοπισμό 101 αγελάδων στα Λιβάδια.

Διερευνάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την Αστυνομία η προέλευση των ζώων.

 

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

