Με σχεδόν 35 χρόνια ιστορίας και τους ίδιους παθιασμένους ιδιοκτήτες από την πρώτη μέρα -τον Τζίμη και τον Τάσο-, το εστιατόριο παραμένει το πρώτο και original μεξικάνικο της περιοχής -και συνεχίζει να σερβίρει fiesta στο πιάτο!

Ένας χώρος γεμάτος χρώμα και αυθεντική μεξικάνικη ενέργεια που προσφέρει μία μοναδική εμπειρία. Κάθε πιάτο είναι φτιαγμένο με αγάπη και φροντίδα, από τις τραγανές Flautas και τις γεμάτες γεύση Fajitas, μέχρι τα κλασικά Tacos Bandidos, το απολαυστικό Chili Con Queso με τραγανά tortilla chips, και τη φρέσκια Ensalada Mexicana.

Η διάσημη μαργαρίτα του Los Bandidos παρασκευάζεται με custom made τεκίλα και δική τους, μοναδική συνταγή -ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει το βράδυ με ένταση!

Το διάσημο Los Bandidos επιστρέφει στις 27 Μαρτίου για άλλη μία σεζόν κι εμείς το περιμένουμε πώς και πώς.

>> (23723258) Άρη Βελουχιώτη 2, Αγία Νάπα.

