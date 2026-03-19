Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο αυτοκόλλητο που κάνει θραύση στα αυτοκίνητα στο Ντουμπάϊ - Δείτε φωτογραφία
LIKE ONLINE

Το αυτοκόλλητο που κάνει θραύση στα αυτοκίνητα στο Ντουμπάϊ - Δείτε φωτογραφία

 19.03.2026 - 10:01
Το αυτοκόλλητο που κάνει θραύση στα αυτοκίνητα στο Ντουμπάϊ - Δείτε φωτογραφία

Η αφορμή δεν είναι άλλη από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να βρίσκονται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια φράση από ομιλία του Προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μετατράπηκε σε σύμβολο ενότητας και αντοχής.

Η φράση «Τα ΗΑΕ έχουν παχύ δέρμα και πικρή σάρκα, δεν είμαστε εύκολη λεία» άρχισε να εμφανίζεται παντού. Από τα social media μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών, και πλέον… στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.

Το φαινόμενο πήρε διαστάσεις μέσα σε λίγες ημέρες. Κάτοικοι του Ντουμπάι και γενικότερα των Εμιράτων άρχισαν να τυπώνουν τη φράση σε αυτοκόλλητα και να τη τοποθετούν στα αυτοκίνητά τους, μετατρέποντας τους δρόμους σε ένα είδος «κινούμενης καμπάνιας».

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται πλέον σε θήκες κινητών, σε ποτήρια καφέ και σε καθημερινά αντικείμενα, αποδεικνύοντας ότι έχει ξεπεράσει τα όρια μιας απλής πολιτικής δήλωσης και έχει εξελιχθεί σε lifestyle σύμβολο.

Πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει ένας βαθύτερος συμβολισμός. Σε μια περίοδο όπου η περιοχή δέχεται πιέσεις από επιθέσεις και γεωπολιτική αστάθεια, οι πολίτες επιχειρούν να δείξουν ανθεκτικότητα και συνοχή. Η συγκεκριμένη φράση λειτουργεί ως μήνυμα προς τα έξω, αλλά και ως ψυχολογική ασπίδα προς τα μέσα.

Το Ντουμπάι, μια πόλη που είχε χτίσει την εικόνα της πάνω στην ασφάλεια, την ανάπτυξη και την πολυτέλεια, δοκιμάζεται πλέον από τις εξελίξεις. Επιθέσεις με πυραύλους και drones, ανησυχία κατοίκων και αποχώρηση ξένων εργαζομένων έχουν δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το αυτοκόλλητο στα αυτοκίνητα δεν είναι απλώς μια μόδα. Είναι μια δήλωση. Μια προσπάθεια να διατηρηθεί η εικόνα ισχύος και σταθερότητας, ακόμη και όταν το περιβάλλον γύρω αλλάζει ραγδαία.

ΠΗΓΗ: newsauto.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα