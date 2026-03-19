Δωρεάν διακοπές εντός και εκτός Κύπρου; Κι όμως γίνεται - Δες πώς μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς να πληρώνεις… διαμονή

Κι όμως, στην εποχή του διαδικτύου υπάρχουν εναλλακτικές που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος ένα διαφορετικό μοντέλο διαμονής: μπορείς να μείνεις δωρεάν σε ένα σπίτι, αρκεί να το φροντίζεις όσο λείπει ο ιδιοκτήτης. Στην ουσία, πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαίου οφέλους.

Ο ιδιοκτήτης φεύγει διακοπές και χρειάζεται κάποιον να προσέχει τον χώρο του κι εσύ εξασφαλίζεις στέγη χωρίς κόστος. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η «ανταλλαγή» περιλαμβάνει και τη φροντίδα κατοικιδίων, κάτι που για πολλούς ταξιδιώτες αποτελεί και μια ευχάριστη εμπειρία πέρα από τη δωρεάν φιλοξενία. Αν σου ακούγεται ενδιαφέρον, δεν είσαι ο μόνος.

Παρόμοιες πλατφόρμες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, συνδέοντας ταξιδιώτες με ιδιοκτήτες κατοικιών σε όλο τον κόσμο.

Μερικές από τις πιο γνωστές είναι:

HouseCarers

TrustedHousesitters

MindMyHouse

Για να αποκτήσεις πρόσβαση, συνήθως απαιτείται μια ετήσια συνδρομή, η οποία κυμαίνεται περίπου από 20 έως 100 ευρώ. Το ποσό αυτό, ωστόσο, είναι συχνά χαμηλότερο ακόμη και από μία μόνο διανυκτέρευση σε ένα κατάλυμα. Για όσους θέλουν να ταξιδεύουν πιο οικονομικά και ταυτόχρονα να ζουν σαν «ντόπιοι» στον εκάστοτε προορισμό– αυτή η επιλογή μπορεί να αποδειχθεί ιδανική.