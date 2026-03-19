Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
TRAVEL

Δωρεάν διακοπές εντός και εκτός Κύπρου; Κι όμως γίνεται - Δες πώς μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς να πληρώνεις… διαμονή

Αν ανήκεις κι εσύ σε εκείνους που λατρεύουν τα ταξίδια, τότε ξέρεις καλά πως το μεγαλύτερο «αγκάθι» δεν είναι πάντα τα εισιτήρια, αλλά η διαμονή. Έχεις βρει τον επόμενο προορισμό σου, έχεις κάνει τα σχέδιά σου… αλλά το budget δεν βγαίνει για ξενοδοχεία ή Airbnb.

Κι όμως, στην εποχή του διαδικτύου υπάρχουν εναλλακτικές που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος ένα διαφορετικό μοντέλο διαμονής: μπορείς να μείνεις δωρεάν σε ένα σπίτι, αρκεί να το φροντίζεις όσο λείπει ο ιδιοκτήτης. Στην ουσία, πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαίου οφέλους.

Ο ιδιοκτήτης φεύγει διακοπές και χρειάζεται κάποιον να προσέχει τον χώρο του κι εσύ εξασφαλίζεις στέγη χωρίς κόστος. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η «ανταλλαγή» περιλαμβάνει και τη φροντίδα κατοικιδίων, κάτι που για πολλούς ταξιδιώτες αποτελεί και μια ευχάριστη εμπειρία πέρα από τη δωρεάν φιλοξενία. Αν σου ακούγεται ενδιαφέρον, δεν είσαι ο μόνος.

Παρόμοιες πλατφόρμες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, συνδέοντας ταξιδιώτες με ιδιοκτήτες κατοικιών σε όλο τον κόσμο.

Μερικές από τις πιο γνωστές είναι:

HouseCarers
TrustedHousesitters
MindMyHouse

Για να αποκτήσεις πρόσβαση, συνήθως απαιτείται μια ετήσια συνδρομή, η οποία κυμαίνεται περίπου από 20 έως 100 ευρώ. Το ποσό αυτό, ωστόσο, είναι συχνά χαμηλότερο ακόμη και από μία μόνο διανυκτέρευση σε ένα κατάλυμα. Για όσους θέλουν να ταξιδεύουν πιο οικονομικά και ταυτόχρονα να ζουν σαν «ντόπιοι» στον εκάστοτε προορισμό– αυτή η επιλογή μπορεί να αποδειχθεί ιδανική.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πασχαλινές Αποδράσεις με τη Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα!

 19.03.2026 - 09:50
Επόμενο άρθρο

Το αυτοκόλλητο που κάνει θραύση στα αυτοκίνητα στο Ντουμπάϊ - Δείτε φωτογραφία

 19.03.2026 - 10:01
Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα