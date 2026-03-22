Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων - Θα εξαιρεθούν από τις αποζημιώσεις
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων - Θα εξαιρεθούν από τις αποζημιώσεις

 22.03.2026 - 16:41
Τέσσερις περιπτώσεις παράνομων μετακινήσεων ζώων, συνολικά 283 αιγοπροβάτων και βοοειδών, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημειώνοντας πως η Αστυνομία διερευνά τα περιστατικά για να προχωρήσει με βάση τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τέσσερις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων που εντοπίστηκαν αφορούν 100 αιγοπρόβατα στο Τσέρι, 30 αιγοπρόβατα στην Ποταμιά, 130 βοοειδή στα Λιβάδια και 23 βοοειδή στο Γέρι.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία, αξιοποιώντας διάφορα μέσα και άλλες πηγές πληροφόρησης, πραγματοποιούν συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράνομων μετακινήσεων ζώων, κατά παράβαση του σχετικού διατάγματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπογραμμίζουν πως οι μετακινήσεις ζώων και οι συναθροίσεις κτηνοτρόφων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού.

Ακόμη στην ανακοίνωση σημειώνεται πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα περιστατικά για να προχωρήσει στις εκ του νόμου ενέργειες.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ορισμένοι κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τους ελέγχους, ενώ κατά τις διαδικασίες θανάτωσης ζώων, σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων από αυτόν που είναι καταγεγραμμένος στο σύστημα.

«Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν κατά πόσο η παράνομη μετακίνηση ή απόκρυψη ζώων ενδέχεται να συνέβαλε στη διασπορά του ιού», αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην άσκηση των εξουσιών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 των περί Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001–2023, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινές. Περιττό να τονιστεί πως οι παρανομούντες εξαιρούνται από τις όποιες αποζημιώσεις», καταλήγουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

 22.03.2026 - 16:11

 22.03.2026 - 16:11
Επόμενο άρθρο

Γράφουν για Γκαρσία...

 22.03.2026 - 16:55
Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρος εξελίσσεται σε μια από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η σταθερότητα των προηγούμενων δεκαετιών δίνει τη θέση της σε έντονη ρευστότητα και αυξημένο ανταγωνισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα