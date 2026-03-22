ΑρχικήΕλλάδα
Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

 22.03.2026 - 16:11
Σε θρίλερ εκτυλίσσεται η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην περιοχή Καμινάδες Καρδίτας, με τον 51χρονο να εντοπίζεται μαχαιρωμένος το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr από αστυνομικές πηγές, το θύμα δεν εντοπίστηκε έξω από το δικό του σπίτι, αλλά έξω από το σπίτι ενός άνδρα στο οποίο φέρεται να είχε μεταβεί νωρίτερα με τη συνοδεία μιας γυναίκας.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο Γιώργος Τσιτόγλου:

Ο άνδρας -στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το άψυχο σώμα του 51χρονου- έχει προσαχθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως για το φονικό δεν ευθύνεται εκείνος, αλλά δύο άλλοι άνδρες που βρέθηκαν επίσης στο σημείο και αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό που απεικονίζει δύο άνδρες να τρέχουν πως άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν άμεσα η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και φυσικά ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Όσον αφορά στον άνδρα που έχασε τη ζωή του, πρόκειται για τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια και ήταν πολύ γνωστός στις τοπικές πίστες της Καρδίτσας, αλλά και της Θεσσαλίας μιας και το onlarissa, αναφέρει ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν συχνά και σε πίστες της Λάρισας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Video: Του επιτέθηκαν άγρια σκυλιά και τον έσωσε το... κινητό του τηλέφωνο

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων - Θα εξαιρεθούν από τις αποζημιώσεις

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρος εξελίσσεται σε μια από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η σταθερότητα των προηγούμενων δεκαετιών δίνει τη θέση της σε έντονη ρευστότητα και αυξημένο ανταγωνισμό.

