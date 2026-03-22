ΑρχικήLike Online
Video: Του επιτέθηκαν άγρια σκυλιά και τον έσωσε το... κινητό του τηλέφωνο

 22.03.2026 - 15:57
Άνδρας από τη Βραζιλία, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, υποστηρίζει ότι βρίσκεται στη ζωή χάρη στην έκρηξη του τηλεφώνου που είχε στην τσέπη του.

Το παράξενο περιστατικό συνέβη στο Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά της Βραζιλίας, όταν ένας ντόπιος μηχανικός αυτοκινήτων ονόματι Reinaldo δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά ενώ πήγαινε στη δουλειά του.

Πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, ο άνδρας βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του προσπαθώντας να απωθήσει τα επιθετικά ζώα.

Εξερράγη το τηλέφωνο και του έσωσε τη ζωή!
Γενικά, το να εκρήγνυται ένα κινητό μέσα στο παντελόνι δεν είναι σχεδόν ποτέ καλό, όμως σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκε σωτήριο.

«Το ένα από αυτά όρμησε στον λαιμό μου. Το χτύπησα, αλλά μετά προσπάθησε να δαγκώσει το πόδι μου. Κατάφερε όμως να πιάσει μόνο το τηλέφωνο στην τσέπη μου και η μπαταρία εξερράγη. Ήταν επικίνδυνο, αλλά με έσωσε. Ήταν αλλόκοτο. Το τηλέφωνο αυτό ήταν μόλις 20 ημερών, αλλά μου έσωσε τη ζωή», θυμάται ο Reinaldo.

Η έκρηξη της συσκευής έκαψε το σορτς του νεαρού μηχανικού και του προκάλεσε εγκαύματα στο πόδι, όμως ταυτόχρονα αιφνιδίασε τα επιθετικά σκυλιά. Ο θόρυβος και η φωτιά έδωσαν στον Reinaldo τον πολύτιμο χρόνο που χρειαζόταν για να ξεφύγει και να καλέσει την αστυνομία.

Παρά την επικίνδυνη εμπειρία που βίωσε, ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να μην υποβάλει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη των σκύλων. Ο ιδιοκτήτης του ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και συμφώνησε να καλύψει τόσο τα έξοδα της ιατρικής του περίθαλψης όσο και το κόστος του κατεστραμμένου smartphone.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Λύθηκε το μυστήριο, αυτός είναι ο Banksy: Πόσο σημαντική είναι η ανωνυμία στον κόσμο της τέχνης

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρος εξελίσσεται σε μια από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η σταθερότητα των προηγούμενων δεκαετιών δίνει τη θέση της σε έντονη ρευστότητα και αυξημένο ανταγωνισμό.

LIVE: Κόλαση στο νότιο Ισραήλ από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πάνω από 150 τραυματίες σε Ντιμόνα και Αράντ

Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση αύριο οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Λύθηκε το μυστήριο, αυτός είναι ο Banksy: Πόσο σημαντική είναι η ανωνυμία στον κόσμο της τέχνης

