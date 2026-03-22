Video: Του επιτέθηκαν άγρια σκυλιά και τον έσωσε το... κινητό του τηλέφωνο

Το παράξενο περιστατικό συνέβη στο Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά της Βραζιλίας, όταν ένας ντόπιος μηχανικός αυτοκινήτων ονόματι Reinaldo δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά ενώ πήγαινε στη δουλειά του.

Πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, ο άνδρας βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του προσπαθώντας να απωθήσει τα επιθετικά ζώα.

Εξερράγη το τηλέφωνο και του έσωσε τη ζωή!

Γενικά, το να εκρήγνυται ένα κινητό μέσα στο παντελόνι δεν είναι σχεδόν ποτέ καλό, όμως σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκε σωτήριο.

«Το ένα από αυτά όρμησε στον λαιμό μου. Το χτύπησα, αλλά μετά προσπάθησε να δαγκώσει το πόδι μου. Κατάφερε όμως να πιάσει μόνο το τηλέφωνο στην τσέπη μου και η μπαταρία εξερράγη. Ήταν επικίνδυνο, αλλά με έσωσε. Ήταν αλλόκοτο. Το τηλέφωνο αυτό ήταν μόλις 20 ημερών, αλλά μου έσωσε τη ζωή», θυμάται ο Reinaldo.

Η έκρηξη της συσκευής έκαψε το σορτς του νεαρού μηχανικού και του προκάλεσε εγκαύματα στο πόδι, όμως ταυτόχρονα αιφνιδίασε τα επιθετικά σκυλιά. Ο θόρυβος και η φωτιά έδωσαν στον Reinaldo τον πολύτιμο χρόνο που χρειαζόταν για να ξεφύγει και να καλέσει την αστυνομία.

Παρά την επικίνδυνη εμπειρία που βίωσε, ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να μην υποβάλει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη των σκύλων. Ο ιδιοκτήτης του ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και συμφώνησε να καλύψει τόσο τα έξοδα της ιατρικής του περίθαλψης όσο και το κόστος του κατεστραμμένου smartphone.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr