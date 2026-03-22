Ομολόγησε 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Ελλάδα - Αναζητείται και δεύτερο άτομο

 22.03.2026 - 20:02
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, καθώς ένας 17χρονος συνελήφθη και ομολόγησε, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 17 ετών και περίπου 18 ετών, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Προσήχθη ένας ύποπτος για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι φοβήθηκε και αποχώρησε από το σημείο.

Οι Αρχές εντόπισαν τον 17χρονο, ο οποίος συνελήφθη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ομολόγησε. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Ανδρούλα Χρυσοχού: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας
Αυτός είναι ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Ψήφισαν πέραν των 7 χιλιάδων ατόμων
Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος τραγουδιστής έξω από το σπίτι του
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 

 

 

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

  •  22.03.2026 - 14:18
LIVE: Απειλεί να κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη - Κόλαση στο νότιο Ισραήλ από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

LIVE: Απειλεί να κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη - Κόλαση στο νότιο Ισραήλ από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

  •  22.03.2026 - 13:15
Αυτός είναι ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Ψήφισαν πέραν των 7 χιλιάδων ατόμων

Αυτός είναι ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Ψήφισαν πέραν των 7 χιλιάδων ατόμων

  •  22.03.2026 - 19:13
Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

  •  22.03.2026 - 20:42
Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο

  •  22.03.2026 - 18:40
Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

  •  22.03.2026 - 16:11
Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

  •  22.03.2026 - 12:50
Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

  •  22.03.2026 - 13:36

