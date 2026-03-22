Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγική εξέλιξη: Ένας νεκρός από την κατάρρευση δύο κτιρίων στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης

 22.03.2026 - 20:10
Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ένας από τους τραυματίες που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι στη συνοικία Αϊβανσαράι, στην οδό Έμπε, όταν δύο διώροφα, γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από την κατάρρευση προκλήθηκε πανικός στην περιοχή και έσπασαν τζάμια σε γειτονικά κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εντοπισμού. Οι διασώστες εργάστηκαν για περίπου έξι ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό των πολιτών.

Συνολικά 11 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Από αυτούς, οι 10 δεν διατρέχουν κίνδυνο, ωστόσο ένας βαριά τραυματίας υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεχίστηκαν οι έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, με συνεχείς εκκλήσεις για σιγή ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημάδια ζωής.

Ο Κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, βρέθηκε στο σημείο και δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συντονίζονται από την τοπική διοίκηση με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, τονίζοντας τις δυσκολίες λόγω του περιορισμένου χώρου.

Παράλληλα, ξεκίνησε δικαστική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Όπως ανακοινώθηκε, δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Τούρκος Υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, σε μήνυμά του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πληγέντες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ομολόγησε 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Ελλάδα - Αναζητείται και δεύτερο άτομο

 22.03.2026 - 20:02
Επόμενο άρθρο

Γυαλιά πρεσβυωπίας τέλος – Οι σταγόνες που υπόσχονται καθαρό βλέμμα

 22.03.2026 - 20:29
Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα