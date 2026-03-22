Γυαλιά πρεσβυωπίας τέλος – Οι σταγόνες που υπόσχονται καθαρό βλέμμα

ΑρχικήΥγείαΓυαλιά πρεσβυωπίας τέλος – Οι σταγόνες που υπόσχονται καθαρό βλέμμα
 22.03.2026 - 20:29
Μετά τα 40, όλοι ψάχνουν τα… γυαλιά τους, όταν έρχεται η ώρα να διαβάσουν κάτι στο κινητό τους ή ένα κείμενο γραμμένο σε χαρτί. Η πρεσβυωπία, η δυσκολία δηλαδή στην εστίαση σε κοντινά αντικείμενα και κείμενα, εμφανίζεται περίπου σε αυτό το στάδιο της ζωής μας και είναι μια φυσιολογική, σχετιζόμενη με την ηλικία αλλαγή στην όραση. Αν και μέχρι στιγμής τα γυαλιά είναι η μοναδική λύση για καθαρό βλέμμα, φαίνεται ότι σύντομα μπορεί να αντικατασταθούν από μόλις μερικές οφθαλμικές σταγόνες, δύο με τρεις φορές την ημέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια αναδρομική μελέτη σε 766 ασθενείς, που παρουσιάστηκε στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, η πλειονότητα των ασθενών μπορούσε να διαβάσει δύο, τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές στον πίνακα όρασης Jaeger, που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της οπτικής οξύτητας, μετά τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων οφθαλμικών σταγόνων. Αυτή η βελτίωση διατηρήθηκε για έως και δύο χρόνια.

«Διεξήγαμε αυτή την έρευνα λόγω της σημαντικής ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης στη διαχείριση της πρεσβυωπίας. Οι τρέχουσες λύσεις, όπως τα γυαλιά ανάγνωσης ή οι χειρουργικές επεμβάσεις, έχουν περιορισμούς, όπως η ταλαιπωρία, η κοινωνική δυσφορία και οι πιθανοί κίνδυνοι ή επιπλοκές» εξήγησε η Δρ Giovanna Benozzi, διευθύντρια του Κέντρου Προηγμένης Έρευνας για την Πρεσβυωπία, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

«Υπάρχει μια ομάδα ασθενών με πρεσβυωπία που έχουν περιορισμένες επιλογές εκτός από τα γυαλιά και που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Αυτοί αποτελούν το κύριο αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας» συμπλήρωσε.

Τι περιέχουν οι σταγόνες 

Οι οφθαλμικές σταγόνες, που σχεδιάστηκαν από τον πατέρας της Δρος Giovanna Benozzi, Δρ Jorge Benozzi από το ίδιο ερευνητικό κέντρο, περιέχουν ένα συνδυασμό δύο δραστικών ουσιών: την πιλοκαρπίνη, ένα φάρμακο που συστέλλει τις κόρες των ματιών και τον ακτινωτό μυ, ένας μυς που ελέγχει την προσαρμογή του ματιού για την όραση αντικειμένων σε διαφορετικές αποστάσεις, και τη δικλοφενάκη, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο που μειώνει τη φλεγμονή και την ενόχληση που συχνά προκαλεί η πιλοκαρπίνη.

Tι εξέτασαν οι ερευνητές 

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι συμμετέχοντες χορηγούσαν τις οφθαλμικές σταγόνες δύο φορές την ημέρα, μια συνήθως αφού ξυπνούσαν, και ξανά περίπου έξι ώρες αργότερα, με μια προαιρετική τρίτη δόση εάν τα συμπτώματα επανεμφανίζονταν ή χρειαζόταν επιπλέον οπτική άνεση.

Η ομάδα των ασθενών -373 γυναίκες και 393 άνδρες, με μέση ηλικία τα 55 έτη- χωρίστηκε σε τρεις ομάδες για να λάβει ένα από τα τρία σκευάσματα οφθαλμικών σταγόνων. Κάθε σκεύασμα είχε σταθερή δόση δικλοφενάκης, αλλά οι συγκεντρώσεις πιλοκαρπίνης ήταν 1%, 2% και 3% αντίστοιχα.

Έπειτα, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη βελτίωση στην ικανότητα των ασθενών να διαβάζουν τον πίνακα Jaeger χωρίς γυαλιά ανάγνωσης μία ώρα μετά την πρώτη χορήγηση των σταγόνων, ενώ συνέχισαν την παρακολούθηση των ασθενών για δύο χρόνια.

Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα 

Όπως παρατηρήθηκε, «το πιο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η ταχεία και διαρκής βελτίωση της όρασης από κοντά και για τις τρεις συγκεντρώσεις του φαρμάκου. Μία ώρα μετά τη χορήγηση των πρώτων σταγόνων, οι ασθενείς παρουσίασαν μέση βελτίωση 3,45 γραμμών Jaeger. Η θεραπεία βελτίωσε επίσης την εστίαση σε όλες τις αποστάσεις» τόνισε η Δρ. Benozzi.

Η βελτίωση στην όραση ήταν σχεδόν καθολική: «Είναι εντυπωσιακό ότι το 99% των 148 ασθενών στην ομάδα του 1% πιλοκαρπίνης έφτασαν στην βέλτιστη όραση από κοντά και μπόρεσαν να διαβάσουν δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές. Επίσης, περίπου το 83% όλων των ασθενών διατήρησαν καλή λειτουργική κοντινή όραση στους 12 μήνες. Τέλος, είναι σημαντικό ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς».

Όσον αφορά τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες ομάδες, στην ομάδα της συγκέντρωσης 2% πιλοκαρπίνης, το 69% των 248 ασθενών μπόρεσε να διαβάσει τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές στον πίνακα Jaeger, ενώ στην ομάδα της συγκέντρωσης 3%, το 84% των 370 ασθενών μπόρεσε να διαβάσει τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές.

Η βελτίωση της όρασης των ασθενών διατηρήθηκε για έως και δύο χρόνια, με μέση διάρκεια 434 ημέρες. Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες ήταν ήπιες, με τις πιο συχνές να είναι η προσωρινή θολή όραση, η οποία εμφανίστηκε στο 32% των περιπτώσεων, ο ερεθισμός κατά την έγχυση των σταγόνων (3,7%) και ο πονοκέφαλος (3,8%).

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι αυτή η συνδυαστική θεραπεία προσφέρει μια ασφαλή, αποτελεσματική και καλά ανεκτή εναλλακτική λύση στη συμβατική αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Μειώνει σημαντικά την εξάρτηση από τα γυαλιά ανάγνωσης, προσφέροντας μια βολική, μη επεμβατική επιλογή για τους ασθενείς, αν και οι οφθαλμικές σταγόνες ενδέχεται να μην εξαλείφουν την ανάγκη για γυαλιά σε όλα τα άτομα» κατέληξε η Δρ. Benozzi.

Με μια ματιά τα αποτελέσματα της μελέτης 

  • Αποτελεσματικότητα ανά συγκέντρωση πιλοκαρπίνης:1%: 99% των ασθενών έφτασαν σε βέλτιστη όραση από κοντά.2%: 69% μπορούσαν να διαβάσουν τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές Jaeger.3%: 84% κατάφεραν τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Τραγική εξέλιξη: Ένας νεκρός από την κατάρρευση δύο κτιρίων στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης

 22.03.2026 - 20:10
Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

 22.03.2026 - 20:42
Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.

