Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

«Τις τελευταίες ημέρες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) και η Αστυνομία, αξιοποιώντας διάφορα μέσα και άλλες πηγές πληροφόρησης, πραγματοποιούν συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράνομων μετακινήσεων ζώων, κατά παράβαση του σχετικού διατάγματος» αναφέρουν οιΚτηνιατρικές Υπηρεσίες

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει τέσσερις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων. Πρόκειται για 100 αιγοπρόβατα που βρέθηκαν στο Τσέρι, 30 στην Ποταμιά, 130 βοειδή στα Λιβάδια και 23 στο Γέρι.

Μάλιστα, πληροφορίες του Alpha, αναφέρουν πως τα βοειδή που εντοπίστηκαν στο Γέρι, γειτνιάζουν με την φάρμα που επιχείρησε να λάβει δείγματα την Τετάρτη η υπηρεσία, με τους λειτουργούς να παρεμποδίζονται από κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν δύο σοβαρά ζητήματα:

1. Ορισμένοι κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τους ελέγχους που οι ΚΥ υποχρεούνται να διενεργούν.

2. Κατά τις διαδικασίες θανάτωσης ζώων, σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις βρέθηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων από αυτόν που είναι καταγεγραμμένος στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ΚΥ, γεγονός που συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τονίζουν πως οι παρανομούντες εξαιρούνται από τις αποζημιώσεις.

Κλιμάκωση

Η χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας, έληξε με την υπόσχεση μερίδας κτηνοτρόφων τα μέτρα να κλιμακωθούν. Στάση με την οποία κάθε άλλο παρά ταυτίζονται σε επίπεδο ηγεσία οι αγροτικές οργανώσεις.

«Τολμώ να κάνω έκκληση και προς τους κτηνοτρόφους μας να δούμε με περισσότερη εμπιστοσύνη και νηφαλιότητα την όλη αντίκριση από το κράτος του προβλήματος να μην παρασέρνονται από κάποιες φωνές οι οποίες πολλές φορές είναι και ανεύθυνες.» Μιχάλης Λύτρας Επίτιμος Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου

Οι κτηνοτρόφοι που έδωσαν το παρόν τους στη διαμαρτυρία, δήλωσαν πως δεν εκπροσωπούνται από τα οργανωμένα σύνολα.

«Υπάρχει αυτή η σύγχυση μεταξύ και των κτηνοτρόφων και του κόσμου γιατί δεν θέλουμε να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος που υπάρχει των κίνδυνων που υπάρχει της εξάπλωσης της ασθένειας θα δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα με αποτέλεσμα να καταστραφεί η κτηνοτροφία μας και καταστρεφόμενη η κτηνοτροφία παίρνει μαζί της πολλούς παρεμφερείς κλάδους όπως επί παράδειγμα δεν θα έχουμε το Χαλούμι.» Μιχάλης Λύτρας Επίτιμος Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου

Όσον αφορά τις αποζημιώσει ο κύριος Λύτρας ανέφερε πως από την ενημέρωση των αρμοδίων, η πρώτη δόση θα φανεί στους λογαριασμούς, όσων έχουν θανατώσει τα ζώα τους από αύριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί νέο κρούσμα.

