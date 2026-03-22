Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

Το απόλυτο χάος επικρατεί στην κτηνοτροφία. Μετά την ανεξέλεγκτη πορεία του αφθώδους πυρετού και δηλώσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών ότι οι ιχνηλατήσεις οδηγούν παγκύπρια, οι υπηρεσίες βγαίνουν μπροστά και καταγγέλλουν παρανομούντες, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha.

«Τις τελευταίες ημέρες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) και η Αστυνομία, αξιοποιώντας διάφορα μέσα και άλλες πηγές πληροφόρησης, πραγματοποιούν συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράνομων μετακινήσεων ζώων, κατά παράβαση του σχετικού διατάγματος» αναφέρουν οιΚτηνιατρικές Υπηρεσίες

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει τέσσερις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων. Πρόκειται για 100 αιγοπρόβατα που βρέθηκαν στο Τσέρι, 30 στην Ποταμιά, 130 βοειδή στα Λιβάδια και 23 στο Γέρι.

Μάλιστα, πληροφορίες του Alpha, αναφέρουν πως τα βοειδή που εντοπίστηκαν στο Γέρι, γειτνιάζουν με την φάρμα που επιχείρησε να λάβει δείγματα την Τετάρτη η υπηρεσία, με τους λειτουργούς να παρεμποδίζονται από κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν δύο σοβαρά ζητήματα:

1.    Ορισμένοι κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τους ελέγχους που οι ΚΥ υποχρεούνται να διενεργούν.

2.    Κατά τις διαδικασίες θανάτωσης ζώων, σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις βρέθηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων από αυτόν που είναι καταγεγραμμένος στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ΚΥ, γεγονός που συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τονίζουν πως οι παρανομούντες εξαιρούνται από τις αποζημιώσεις.

Κλιμάκωση

Η χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας, έληξε με την υπόσχεση μερίδας κτηνοτρόφων τα μέτρα να κλιμακωθούν. Στάση με την οποία κάθε άλλο παρά ταυτίζονται σε επίπεδο ηγεσία οι αγροτικές οργανώσεις.

«Τολμώ να κάνω έκκληση και προς τους κτηνοτρόφους μας να δούμε με περισσότερη εμπιστοσύνη και νηφαλιότητα την όλη αντίκριση από το κράτος του προβλήματος να μην παρασέρνονται από κάποιες φωνές οι οποίες πολλές φορές είναι και ανεύθυνες.» Μιχάλης Λύτρας Επίτιμος Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου

Οι κτηνοτρόφοι που έδωσαν το παρόν τους στη διαμαρτυρία, δήλωσαν πως δεν εκπροσωπούνται από τα οργανωμένα σύνολα.

«Υπάρχει αυτή η σύγχυση μεταξύ και των κτηνοτρόφων και του κόσμου γιατί δεν θέλουμε να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος που υπάρχει των κίνδυνων που υπάρχει της εξάπλωσης της ασθένειας θα δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα με αποτέλεσμα να καταστραφεί η κτηνοτροφία μας και καταστρεφόμενη η κτηνοτροφία παίρνει μαζί της πολλούς παρεμφερείς κλάδους όπως επί παράδειγμα δεν θα έχουμε το Χαλούμι.» Μιχάλης Λύτρας Επίτιμος Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου

Όσον αφορά τις αποζημιώσει ο κύριος Λύτρας ανέφερε πως από την ενημέρωση των αρμοδίων, η πρώτη δόση θα φανεί στους λογαριασμούς, όσων έχουν θανατώσει τα ζώα τους από αύριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί νέο κρούσμα.

Γυαλιά πρεσβυωπίας τέλος – Οι σταγόνες που υπόσχονται καθαρό βλέμμα

Τσουχτερό κρύο, χιόνια και παγετός στο «μενού»: Στο μηδέν απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.

LIVE: Απειλεί να κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη - Κόλαση στο νότιο Ισραήλ από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Αυτός είναι ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Ψήφισαν πέραν των 7 χιλιάδων ατόμων

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

