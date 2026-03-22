Τσουχτερό κρύο, χιόνια και παγετός στο «μενού»: Στο μηδέν απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

ΑρχικήΚοινωνίαΤσουχτερό κρύο, χιόνια και παγετός στο «μενού»: Στο μηδέν απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
 22.03.2026 - 21:08
Βαρομετρικό χαμηλό συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ κυρίως σε παράλιες περιοχές αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 11 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα νοτιοανατολικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε δυτικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη, και την Πέμπτη ο καιρός θα συνεχίσει να είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ενώ αργότερα θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας έτσι κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 28 εκατοστά.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

«Μας λείπει, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της

