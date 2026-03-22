ΑρχικήΔιεθνή«Μας λείπει, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της
«Μας λείπει, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της

 22.03.2026 - 21:36
«Μας λείπει, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της

Τη βοήθεια των πολιτών για την εξιχνίαση της εξαφάνισης της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι ζητούν εκ νέου η γνωστή Αμερικανίδα παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της, επτά εβδομάδες μετά την ημέρα που η γυναίκα δηλώθηκε αγνοούμενη από την κατοικία της στο Τουσόν της Αριζόνα.

Σε νέα ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου KVOA, η οικογένεια απευθύνει έκκληση προς την τοπική κοινωνία να εξετάσει εκ νέου οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τον εντοπισμό της.

Όπως επισημαίνεται, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγωγής, ενώ βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί από το εξωτερικό της κατοικίας της 84χρονης δείχνει άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να κινείται κοντά στην οικία. Παρά τις συνεχείς έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας ζητείται από όποιον ενδεχομένως διαθέτει χρήσιμα στοιχεία να ελέγξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσωπικές σημειώσεις, μηνύματα ή συνομιλίες που εκ των υστέρων μπορεί να αποκτούν σημασία για την υπόθεση, τονίζοντας ότι ακόμη και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Η οικογένεια αναφέρει ότι η αγωνία παραμένει έντονη όσο η τύχη της 84χρονης παραμένει άγνωστη, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι ο εντοπισμός της και η επιστροφή της στο σπίτι.

«Μας λείπει η μαμά μας και δεν μπορούμε να ημερήσουμε μέχρι να γυρίσει σπίτι» πρόσθεσε η οικογένεια. «Δεν μπορούμε να θρηνήσουμε. Μπορούμε μόνο να πονάμε και να αναρωτιόμαστε. Η προσοχή μας επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να την βρούμε και να την φέρουμε σπίτι».

Μετά την εξαφάνισή της, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της έχουν δημοσιεύσει σειρά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας ακόμη και άμεσο μήνυμα προς όποιον ενδεχομένως εμπλέκεται στην υπόθεση. Η οικογένεια έχει ανακοινώσει αμοιβή ύψους 1 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της, επιπλέον της αμοιβής 100.000 δολαρίων που έχει προσφέρει το FBI.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, ο οποίος συντονίζει την έρευνα με τη συνδρομή του FBI, έχει δηλώσει ότι οι Αρχές εκτιμούν πως η ηλικιωμένη γυναίκα πιθανόν αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.

Τον Φεβρουάριο, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την εξωτερική κάμερα της κατοικίας της, το οποίο καταγράφηκε το βράδυ που εκτιμάται ότι σημειώθηκε η εξαφάνιση. Στο υλικό εμφανίζεται άτομο με καλυμμένο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να παρεμβαίνει στον εξοπλισμό παρακολούθησης, ενώ οι Aρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να εξετάσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τη συγκεκριμένη νύχτα όσο και από προηγούμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Τσουχτερό κρύο, χιόνια και παγετός στο «μενού»: Στο μηδέν απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

«Βόμβα» στην Πάφο: Αποχωρεί από την προεδρία ο Ρομάν Ντουμπόφ!

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση την Δευτέρα οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

LIVE: Απειλεί να κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη - Κόλαση στο νότιο Ισραήλ από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Αυτός είναι ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Ψήφισαν πέραν των 7 χιλιάδων ατόμων

Αφθώδης πυρετός: Το απόλυτο χάος - Μετακινούν μολυσμένα ζώα σε άλλες φάρμες - Τα δύο σοβαρά ζητήματα

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο

Αυτός είναι ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα - Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

