«Μας λείπει, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της

Σε νέα ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου KVOA, η οικογένεια απευθύνει έκκληση προς την τοπική κοινωνία να εξετάσει εκ νέου οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τον εντοπισμό της.

Όπως επισημαίνεται, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγωγής, ενώ βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί από το εξωτερικό της κατοικίας της 84χρονης δείχνει άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να κινείται κοντά στην οικία. Παρά τις συνεχείς έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας ζητείται από όποιον ενδεχομένως διαθέτει χρήσιμα στοιχεία να ελέγξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσωπικές σημειώσεις, μηνύματα ή συνομιλίες που εκ των υστέρων μπορεί να αποκτούν σημασία για την υπόθεση, τονίζοντας ότι ακόμη και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Η οικογένεια αναφέρει ότι η αγωνία παραμένει έντονη όσο η τύχη της 84χρονης παραμένει άγνωστη, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι ο εντοπισμός της και η επιστροφή της στο σπίτι.

«Μας λείπει η μαμά μας και δεν μπορούμε να ημερήσουμε μέχρι να γυρίσει σπίτι» πρόσθεσε η οικογένεια. «Δεν μπορούμε να θρηνήσουμε. Μπορούμε μόνο να πονάμε και να αναρωτιόμαστε. Η προσοχή μας επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να την βρούμε και να την φέρουμε σπίτι».

Μετά την εξαφάνισή της, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της έχουν δημοσιεύσει σειρά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας ακόμη και άμεσο μήνυμα προς όποιον ενδεχομένως εμπλέκεται στην υπόθεση. Η οικογένεια έχει ανακοινώσει αμοιβή ύψους 1 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της, επιπλέον της αμοιβής 100.000 δολαρίων που έχει προσφέρει το FBI.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, ο οποίος συντονίζει την έρευνα με τη συνδρομή του FBI, έχει δηλώσει ότι οι Αρχές εκτιμούν πως η ηλικιωμένη γυναίκα πιθανόν αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.

Τον Φεβρουάριο, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την εξωτερική κάμερα της κατοικίας της, το οποίο καταγράφηκε το βράδυ που εκτιμάται ότι σημειώθηκε η εξαφάνιση. Στο υλικό εμφανίζεται άτομο με καλυμμένο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να παρεμβαίνει στον εξοπλισμό παρακολούθησης, ενώ οι Aρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να εξετάσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τη συγκεκριμένη νύχτα όσο και από προηγούμενες ημέρες.

