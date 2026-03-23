Κατερίνα Καινούργιου: Μια ανάσα από τη γέννα, ο Κουτσουμπής φωτογραφίζει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις
Την άμεση λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», την ώρα που η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και με την κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη έναρξης ουσιαστικής συζήτησης για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.