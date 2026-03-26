Video: Το HBO αποκάλυψε το πρώτο teaser του Harry Potter με ημερομηνία πρεμιέρας έκπληξη

Αυτό έγινε τελικά πράξη, με το νέο βίντεο να δίνει πλέον μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σειράς, τόσο σε επίπεδο αισθητικής όσο και σε ό,τι αφορά το βασικό καστ, με τον Dominic McLaughlin, την Arabella Stanton και τον Alastair Stout στους κεντρικούς ρόλους. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήταν η ανακοίνωση της ημερομηνίας πρεμιέρας, η οποία ορίστηκε για τα Χριστούγεννα του 2026, νωρίτερα δηλαδή από το αρχικά αναμενόμενο.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές ανθρώπων της σειράς, θα έχουμε μια πιστή αναπαράσταση των επτά βιβλίων της J.K. Rowling, με κάθε σεζόν να καλύπτει έναν ολόκληρο τόμο. Ενώ σχετικά με το καστ περιλαμβάνει ονόματα, όπως ο John Lithgow στον ρόλο του Dumbledore και ο Nick Frost ως Hagrid, ενώ ο Paapa Essiedu θα ενσαρκώσει τον Severus Snape.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα νέα πρόσωπα της σειράς θα απαρτίζουν το νέο σχολείο του Hogwarts και θα βρίσκονται μέσα στα Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw και Slytherin. Πιο συγκεκριμένα, στο Gryffindor θα βρίσκονται οι Eire Farrell ως Katie Bell, Asha Soetan ως Angelina Johnson, Orson Matthews ως Oliver Wood, Serrana Su-Ling Bliss ως Alicia Spinnet, Ethan Smith ως Lee Jordan.

Στο Hufflepuff οι India Moon ως Hannah Abbott, Jazmyn Lewin ως Susan Bones, Cian Eagle-Service ως Ernie Macmillan, James Trevelyan Buckle ως Justin Finch-Fletchley, ενώ στο Ravenclaw οι Aaron Zhao ως Terry Boot, Eve Walls ως Lisa Turpin, Scarlett Archer ως Penelope Clearwater και Anjula Murali ως Padma Patil.

Και τέλος, στο Slytherin οι εξής ηθοποιοί: Eddison Burch ως Miles Bletchley, James Dowell ως Lucian, Bole Oliver Croft ως Marcus Flint, Dylan Heath ως Adrian Pucey, Henry Medhurst ως Peregrine Derrick, Cornelius Brandreth ως Terence Higgs, Laila Barwick ως Pansy Parkinson και D'Angelou Osei-Kissiedu ως Graham Montague.