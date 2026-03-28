Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Η τελευταία μέτρηση της RAI για τον Alpha, με χρονικό σημείο αναφοράς τον Μάρτιο του 2026, δεν καταγράφει απλώς μια βελτίωση επιμέρους δεικτών αλλά μια πιο ουσιαστική μετατόπιση στο πολιτικό κλίμα.

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που παραμένει ρευστό, η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να εισέρχονται σε μια φάση σταθερής ενίσχυσης της αποδοχής τους και εδραίωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Αυτό το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η ανοδική τάση που καταγράφεται μεταφράζεται σε πολιτική εδραίωση.

Σημείο καμπής για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η πρώτη και πιο καθοριστική ένδειξη αυτής της τάσης αφορά την αξιολόγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ποσοστό ικανοποίησης φτάνει το 39%, το υψηλότερο από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η σημασία του δεν είναι μόνο ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική. Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» έχει ουσιαστικά διπλασιαστεί σε σχέση με τις μετρήσεις του 2023 και του 2024. Αυτό δείχνει ουσιαστική ενίσχυση της θετικής αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, η εμπιστοσύνη αρχίζει να αποκτά βάθος και σταθερότητα.

Εσωτερική διακυβέρνηση: Από την πολιτική, στην καθημερινότητα

Η ενίσχυση της εικόνας δεν περιορίζεται στο επίπεδο ηγεσίας αλλά επεκτείνεται και στον πυρήνα της διακυβέρνησης. Η αύξηση της ικανοποίησης στην εσωτερική πολιτική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τον πιο απαιτητικό δείκτη για κάθε κυβέρνηση.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026, με άμεσο αντίκτυπο στο διαθέσιμο εισόδημα, μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτούργησε ως καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης θετικότερης αντίληψης. Η Κυβέρνηση άλλωστε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν επενδύσει αρκετά στο να επικοινωνήσουν την θετική επίδραση που μπορούν να έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, η διατήρηση ισχυρών μακροοικονομικών δεδομένων και η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και προβλεψιμότητας.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Η περίπτωση της πρόσφατης πυρκαγιάς στη Λεμεσό ανέδειξε τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού και την ταχύτητα υλοποίησης μέτρων στήριξης, γεγονός που καταγράφηκε θετικά από τις τοπικές κοινωνίες και τους ίδιους τους κοινοτάρχες.

H επίδραση μιας ενεργητικής Εξωτερικής πολιτικής που μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα

Η εξωτερική πολιτική παραμένει ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Κυβέρνησης, με ποσοστό ικανοποίησης στο 56%. Το εύρημα αυτό δεν συνιστά απλώς μια θετική αξιολόγηση αλλά αποτυπώνει εμπιστοσύνη σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και τη διεθνή θέση της χώρας.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η θετική εικόνα της εξωτερικής πολιτικής λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά με την εσωτερική διακυβέρνηση, δημιουργώντας μια συνολική αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας. Η εξωστρέφεια της Κυβέρνησης δεν εκλαμβάνεται ως αποκομμένη στρατηγική αλλά ως παράγοντας που ενισχύει το σύνολο της διακυβέρνησης.

Διαχείριση διεθνών κρίσεων και αίσθημα ασφάλειας

Η αποτελεσματική διαχείριση των περιφερειακών εξελίξεων αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα επιμέρους ευρήματα. Το 53% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τους χειρισμούς της Κυβέρνησης σε σχέση με την κρίση στο Ιράν, ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ευαίσθητο πεδίο.

Παράλληλα, το 56% δηλώνει ικανοποιημένο από το επίπεδο ασφάλειας στη χώρα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια έχει αναδειχθεί σε κεντρικό άξονα πολιτικής, με οριζόντια επίδραση σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Διεθνής στήριξη ως αντανάκλαση σχέσεων και αξιοπιστίας

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ευρήματα που αφορούν τη διεθνή στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα ποσοστά 82% για την Ελλάδα και 77% για την Ευρώπη δεν αποτελούν απλώς ενδείξεις θετικής αντίληψης αλλά λειτουργούν ως έμμεση επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής.

Η στήριξη αυτή αναγνωρίζεται ως αποτέλεσμα ενεργητικής διπλωματίας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας, με την προσωπική παρουσία του Προέδρου να αξιολογείται ως καθοριστικός παράγοντας.

Αποδυνάμωση κομματικής εμπιστοσύνης – ενίσχυση εκτελεστικής εξουσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων με τον βαθμό εμπιστοσύνης προς τα πολιτικά κόμματα, ο οποίος δεν υπερβαίνει το 17%. Η αντίθεση αυτή είναι εκκωφαντική και οδηγεί σε ένα σαφές πολιτικό συμπέρασμα.

Σε ένα περιβάλλον χαμηλής - σχεδόν μηδενικής - εμπιστοσύνης προς το κομματικό σύστημα, η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναδεικνύονται ως ο βασικός και ουσιαστικά μοναδικός φορέας αξιοπιστίας και σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό. Η εκτελεστική εξουσία συγκεντρώνει αυξανόμενη πολιτική νομιμοποίηση, γεγονός που ενισχύει τη συνολική εικόνα διακυβέρνησης και διαμορφώνει ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο για το μέλλον.

Συμπέρασμα: Μετάβαση σε φάση εμπέδωσης εμπιστοσύνης

Συνολικά, η δημοσκόπηση του Μαρτίου 2026 καταγράφει κάτι περισσότερο από μια απλή βελτίωση εικόνας. Αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση της κοινής γνώμης προς μια πιο σταθερή και θετική αξιολόγηση της διακυβέρνησης.

Η συνδυαστική επίδραση της ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής, των απτών αποτελεσμάτων στην οικονομία και της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων διαμορφώνει ένα συνεκτικό πολιτικό αφήγημα που βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία.

Η Κυβέρνηση φαίνεται να έχει περάσει από τη φάση της δοκιμασίας στη φάση της εμπέδωσης εμπιστοσύνης, με τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη διεθνή παρουσία να λειτουργούν ως βασικά θεμέλια για τη διαμόρφωση ενός πιο θετικού πολιτικού κλίματος.