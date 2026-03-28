ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίαιη σύγκρουση: Έκοψε το νήμα της ζωής του 28χρονου αστυνομικού στη Λευκωσία - Βίντεο

 28.03.2026 - 21:47
Βίαιη σύγκρουση: Έκοψε το νήμα της ζωής του 28χρονου αστυνομικού στη Λευκωσία - Βίντεο

Συγκλονισμό προκαλεί το νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Λευκωσία, με θύμα τον 28χρονο αστυνομικό Ανδρέα Αντωνίου, μέλος της ΥΚΑΝ. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Έγκωμη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους συναδέλφους του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και εξελίχθηκε σε δευτερόλεπτα. Ο άτυχος μοτοσικλετιστής, ο οποίος κινούνταν προς τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη, προσέκρουσε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 23χρονη, λίγο μετά τα φώτα τροχαίας της 25ης Μαρτίου. Από την πρόσκρουση, η μοτοσυκλέτα εκτράπηκε της πορείας της και χτύπησε με δύναμη στα μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα, σε μια ιδιαίτερα βίαιη σκηνή.

Παρά το γεγονός ότι ο 28χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται, με τους ανακριτές της Τροχαίας να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και πιθανή αλλαγή λωρίδας από το όχημα της 23χρονης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στο κοινό για πληροφορίες, ενώ εξετάζεται και υλικό από κλειστά κυκλώματα της περιοχής. Σημειώνεται ότι η οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενικά αποτελέσματα, ενώ συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος.

Η τραγωδία αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την οδική ασφάλεια, με τον Υπουργό Μεταφορών να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης τροχαίων. Ο 28χρονος Ανδρέας είναι το 12ο θύμα της ασφάλτου για το 2026.

Δείτε το βίντεο:

Μαρινέλλα: Το ελληνικό τραγούδι έχασε την ιέρειά του

 28.03.2026 - 21:27
Απόπειρα δολοφονίας - Τον ήθελαν νεκρό: Στήθηκε ενέδρα θανάτου - Ετσι γάζωσαν τον 34χρονο επιχειρηματία - Βίντεο

 28.03.2026 - 22:15
Απόπειρα δολοφονίας - Τον ήθελαν νεκρό: Στήθηκε ενέδρα θανάτου - Ετσι γάζωσαν τον 34χρονο επιχειρηματία - Βίντεο

Απόπειρα δολοφονίας - Τον ήθελαν νεκρό: Στήθηκε ενέδρα θανάτου - Ετσι γάζωσαν τον 34χρονο επιχειρηματία - Βίντεο

