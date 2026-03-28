Απόπειρα δολοφονίας - Τον ήθελαν νεκρό: Στήθηκε ενέδρα θανάτου - Ετσι γάζωσαν τον 34χρονο επιχειρηματία - Βίντεο

Οι δράστες, τουλάχιστον δύο, άνοιξαν πυρ και στη συνέχεια διέφυγαν, ενώ λίγο αργότερα πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Το αυτοκίνητο του θύματος δέχθηκε πολλαπλά πυρά, με τον ίδιο να καταφέρνει να διαφύγει.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απόπειρας εκτέλεσης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες του 34χρονου και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σε μια νέα εξέλιξη στο όχημα το οποίο βρέθηκε να καίγεται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Ριζοελιάς, στην περιοχή της Ξυλοφάγου ,εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα. Ενώ πιστεύεται ότι πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

