ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα δολοφονίας - Τον ήθελαν νεκρό: Στήθηκε ενέδρα θανάτου - Ετσι γάζωσαν τον 34χρονο επιχειρηματία - Βίντεο

 28.03.2026 - 22:15
Τον παρακολουθούσαν και είχαν στόχο να τον εκτελέσουν. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 34χρονος επιχειρηματίας δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ οδηγούσε στον δρόμο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Οι δράστες, τουλάχιστον δύο, άνοιξαν πυρ και στη συνέχεια διέφυγαν, ενώ λίγο αργότερα πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Το αυτοκίνητο του θύματος δέχθηκε πολλαπλά πυρά, με τον ίδιο να καταφέρνει να διαφύγει.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απόπειρας εκτέλεσης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες του 34χρονου και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σε μια νέα εξέλιξη στο όχημα το οποίο βρέθηκε να καίγεται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Ριζοελιάς, στην περιοχή της Ξυλοφάγου ,εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα. Ενώ πιστεύεται ότι πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Δείτε βίντεο:

