Έρχεται επικίνδυνο κοκτέιλ καιρού: Άνεμοι 6 μποφόρ , καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την Κύπρο
 29.03.2026 - 07:47
Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, η οποία υποχωρεί μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη και το απόγευμα τοπικά μέχρι κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 12 εκατοστά.

