Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Μαρτίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Μαρτίου

 29.03.2026 - 07:51
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Μαρτίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου, την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

  • Βαραχησίος
  • Ιωνάς

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε τον 5ο αιώνα και η ζωή της αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πλήρους μεταστροφής. Από μια πορεία αμαρτίας οδηγήθηκε, μέσα από βαθιά μετάνοια, άσκηση και απομόνωση στην έρημο, σε υψηλά επίπεδα πνευματικότητας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Μάρκος ο Επίσκοπος Αρεθουσίων, που ξεχώρισε για τη σταθερότητα και το θάρρος του στην πίστη.

Ο Άγιος Κύριλλος ο Διάκονος και οι συν αυτώ, που μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Οι Άγιοι Ιωνάς, Βαραχήσιος και οι συν αυτοίς Μάρτυρες, που υπέστησαν διωγμούς και θυσιάστηκαν για τον Χριστό.

Ο Άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής, γνωστός για το θεολογικό και πνευματικό του έργο.

Ο Άγιος Ευστάθιος ο Ομολογητής και Επίσκοπος Κίου Βιθυνίας, που διακρίθηκε για την ακλόνητη ομολογία της πίστης του.

Ο Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω, ένας νεότερος άγιος της Εκκλησίας που τιμάται επίσης την ημέρα αυτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όταν ο Σινάτρα αποθέωσε την Μαρινέλλα: «Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν πρώτο όνομα»
Απίστευτο περιστατικό: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - Ποδηλάτης προσπάθησε να ξεφύγει και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Συνελήφθη με ναρκωτικά
Παραλίγο τραγωδία στα Πολεμίδια: Φωτιά ξέσπασε την ώρα που άντρας άλλαζε φιάλη υγραερίου
Έρχεται επικίνδυνο κοκτέιλ καιρού: Άνεμοι 6 μποφόρ , καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την Κύπρο
LIVE: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ- Απειλεί αμερικανικά πανεπιστημία η Τεχεράνη
Σοκ στην Ευρώπη: Αυτή η ασθένεια προκαλεί το 1/3 των θανάτων – Πού βρίσκεται η Κύπρος στη λίστα – Τα στοιχεία που ανησυχούν

 

 

 

Έρχεται επικίνδυνο κοκτέιλ καιρού: Άνεμοι 6 μποφόρ , καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την Κύπρο

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι της Βρετανίας: Πολλοί τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός - Βίντεο

Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

Οι επερχόμενες βουλευτικές Τον Μάιο, δεν θυμίζουν σε τίποτα τις αναμετρήσεις του παρελθόντος. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαδικασία ανανέωσης της λαϊκής εντολής, αλλά για μια κρίσιμη καμπή, που ενδέχεται να επανακαθορίσει τους συσχετισμούς δυνάμεων και να αναδιαμορφώσει τον κομματικό χάρτη. Το πολιτικό σύστημα, δείχνει να εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας, όπου οι βεβαιότητες καταρρέουν και οι ισορροπίες μετακινούνται.

Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

  •  29.03.2026 - 07:28
Σοκ στην Ευρώπη: Αυτή η ασθένεια προκαλεί το 1/3 των θανάτων – Πού βρίσκεται η Κύπρος στη λίστα – Τα στοιχεία που ανησυχούν

Σοκ στην Ευρώπη: Αυτή η ασθένεια προκαλεί το 1/3 των θανάτων – Πού βρίσκεται η Κύπρος στη λίστα – Τα στοιχεία που ανησυχούν

  •  29.03.2026 - 07:29
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Έκρηξη σε οικία στον Στρόβολο από διαρροή υγραερίου - Με εγκαύματα η ιδιοκτήτρια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Έκρηξη σε οικία στον Στρόβολο από διαρροή υγραερίου - Με εγκαύματα η ιδιοκτήτρια

  •  29.03.2026 - 09:10
Απίστευτο περιστατικό: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - Ποδηλάτης προσπάθησε να ξεφύγει και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Συνελήφθη με ναρκωτικά

Απίστευτο περιστατικό: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - Ποδηλάτης προσπάθησε να ξεφύγει και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Συνελήφθη με ναρκωτικά

  •  29.03.2026 - 08:14
Μαθητές: Ξεκίνησε η διαδικασία για τις Κατασκηνώσεις Προδρόμου - Τι πρέπει να γνωρίζουν

Μαθητές: Ξεκίνησε η διαδικασία για τις Κατασκηνώσεις Προδρόμου - Τι πρέπει να γνωρίζουν

  •  29.03.2026 - 07:30
LIVE: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ- Απειλεί αμερικανικά πανεπιστημία η Τεχεράνη

LIVE: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ- Απειλεί αμερικανικά πανεπιστημία η Τεχεράνη

  •  29.03.2026 - 07:40
Όταν ο Σινάτρα αποθέωσε την Μαρινέλλα: «Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν πρώτο όνομα»

Όταν ο Σινάτρα αποθέωσε την Μαρινέλλα: «Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν πρώτο όνομα»

  •  29.03.2026 - 08:55
Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

  •  29.03.2026 - 07:40

