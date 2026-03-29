Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι της Βρετανίας: Πολλοί τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός - Βίντεο

Μερικοί από τους τραυματίες είναι σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αναφέρει το Sky News.

Tο περιστατικό συνέβη στο Friar Gate περίπου στις 21:30 του Σάββατου (23:30 στην Ελλάδα).

Πληροφορίες μιλούν για ακόμη και 20 τραυματίες.

BREAKING: 20 ‘mowed down’ by car in Derby city centre in Derbyshire, UK; suspect arrested pic.twitter.com/MfzhyyyLK0 — Rapid Report (@RapidReport2025) March 29, 2026

Η αστυνομία σταμάτησε ένα όχημα που πιστεύεται ότι εμπλέκεται και συνέλαβε τον οδηγό του, έναν άνδρα περίπου 30-40 ετών.



Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ επισήμανε ότι η έρευνα μας βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, ζητά πάντως από τους πολίτες πληροφορίες για ένα μαύρο Suzuki Swift που φέρεται να εμπλέκεται.



Για την ώρα είναι άγνωστο αν επρόκειτο για ατύχημα ή όχι.