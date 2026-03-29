Απίστευτο περιστατικό: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - Ποδηλάτης προσπάθησε να ξεφύγει και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Συνελήφθη με ναρκωτικά

 29.03.2026 - 08:14
Στη σύλληψη 33χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, πρόκλησης ανησυχίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Γύρω στις 7.30μ.μ. χθες, μέλη της Αστυνομίας, που βρίσκονταν σε περιπολία στη Λεμεσό, έκαναν σήμα σε ποδηλάτη να σταματήσει για έλεγχο. Μόλις ο ποδηλάτης αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει. Στην προσπάθεια του αυτή, έπεσε από το ποδήλατό του και συνέχισε τρέχοντας. Τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να τον ανακόψουν σε κοντινή απόσταση. Τότε αυτός επιτέθηκε και έσπρωξε τους αστυνομικούς, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της διασάλευσης της ειρήνης και της επίθεσης εναντίον αστυνομικού.

Από έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 33χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 26 συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, μεικτού βάρους 20 γραμμαρίων, 19 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους 9 γραμμαρίων και χρηματικό ποσό ύψους €442.

Ο 33χρονος επανασυνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Ακολούθως, ο 33χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ και ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη συνεχίζουν τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όταν ο Σινάτρα αποθέωσε την Μαρινέλλα: «Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν πρώτο όνομα»
Παραλίγο τραγωδία στα Πολεμίδια: Φωτιά ξέσπασε την ώρα που άντρας άλλαζε φιάλη υγραερίου
Έρχεται επικίνδυνο κοκτέιλ καιρού: Άνεμοι 6 μποφόρ , καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την Κύπρο
LIVE: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ- Απειλεί αμερικανικά πανεπιστημία η Τεχεράνη
Σοκ στην Ευρώπη: Αυτή η ασθένεια προκαλεί το 1/3 των θανάτων – Πού βρίσκεται η Κύπρος στη λίστα – Τα στοιχεία που ανησυχούν

 

 

 

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι της Βρετανίας: Πολλοί τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός - Βίντεο

Mεξικό: Λευκή ισοπαλία με Οτσόα στον πάγκο

Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

Οι επερχόμενες βουλευτικές Τον Μάιο, δεν θυμίζουν σε τίποτα τις αναμετρήσεις του παρελθόντος. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαδικασία ανανέωσης της λαϊκής εντολής, αλλά για μια κρίσιμη καμπή, που ενδέχεται να επανακαθορίσει τους συσχετισμούς δυνάμεων και να αναδιαμορφώσει τον κομματικό χάρτη. Το πολιτικό σύστημα, δείχνει να εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας, όπου οι βεβαιότητες καταρρέουν και οι ισορροπίες μετακινούνται.

