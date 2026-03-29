Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Έκρηξη σε οικία στον Στρόβολο από διαρροή υγραερίου - Με εγκαύματα η ιδιοκτήτρια

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, γύρω στις 05:55 χθες σημειώθηκε βίαιη ανάφλεξη (έκρηξη) υγραερίου, έπειτα από διαρροή σε βοηθητική κουζίνα διώροφης κατοικίας.

Από την έκρηξη προκλήθηκε υποχώρηση του στεγάστρου της κουζίνας, ενώ στον χώρο καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Η ιδιοκτήτρια της οικίας υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ για ιατρική περίθαλψη.