Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Παραλίγο τραγωδία στα Πολεμίδια: Φωτιά ξέσπασε την ώρα που άντρας άλλαζε φιάλη υγραερίου

 29.03.2026 - 09:29
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της χθεσινής ημέρας σε οικία στα Πολεμίδια, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 09:20 λήφθηκε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε στην κουζίνα κατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν δύο πλήρως στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Υπηρεσίας να καταφέρνουν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν οι πάγκοι της κουζίνας καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν και από τον καπνό, ο οποίος επηρέασε ολόκληρη την οικία.

Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, κατά τη διάρκεια προσπάθειας του ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει κύλινδρο υγραερίου.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της προσοχής κατά τη διαχείριση υγραερίου, καθώς ακόμη και μια μικρή διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Έκρηξη σε οικία στον Στρόβολο από διαρροή υγραερίου - Με εγκαύματα η ιδιοκτήτρια

 29.03.2026 - 09:10
Επόμενο άρθρο

Άννα Βίσση για Μαρινέλλα: «Έφυγε ένας ζωντανός θρύλος» – Συγκινημένη πάνω στη σκηνή - Σταμάτησε την εμφάνιση της - Βίντεο

 29.03.2026 - 10:15
Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

Οι επερχόμενες βουλευτικές Τον Μάιο, δεν θυμίζουν σε τίποτα τις αναμετρήσεις του παρελθόντος. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαδικασία ανανέωσης της λαϊκής εντολής, αλλά για μια κρίσιμη καμπή, που ενδέχεται να επανακαθορίσει τους συσχετισμούς δυνάμεων και να αναδιαμορφώσει τον κομματικό χάρτη. Το πολιτικό σύστημα, δείχνει να εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας, όπου οι βεβαιότητες καταρρέουν και οι ισορροπίες μετακινούνται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα