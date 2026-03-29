Παραλίγο τραγωδία στα Πολεμίδια: Φωτιά ξέσπασε την ώρα που άντρας άλλαζε φιάλη υγραερίου

Συγκεκριμένα, γύρω στις 09:20 λήφθηκε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε στην κουζίνα κατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν δύο πλήρως στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Υπηρεσίας να καταφέρνουν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν οι πάγκοι της κουζίνας καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν και από τον καπνό, ο οποίος επηρέασε ολόκληρη την οικία.

Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, κατά τη διάρκεια προσπάθειας του ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει κύλινδρο υγραερίου.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της προσοχής κατά τη διαχείριση υγραερίου, καθώς ακόμη και μια μικρή διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.