ΑρχικήΚοινωνίαΡεκόρ απασχόλησης στην Κύπρο - Πού έφτασε το ποσοστό το 2024
Ρεκόρ απασχόλησης στην Κύπρο - Πού έφτασε το ποσοστό το 2024

 06.04.2026 - 13:30
Το γενικό ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο έφτασε το 79,8% για το έτος 2024, σύμφωνα με τη μελέτη «Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2018-2024», που εκπόνησε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής, το γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού 20-64 χρονών στην Κύπρο παρουσίασε διαχρονικά ανοδική τάση, με το ποσοστό να βρίσκεται πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 2018-2024. 

Το ποσοστό σημείωσε σημαντική άνοδο από 73,9% το 2018 σε 75,8% το 2019. Η ανοδική τάση ανακόπηκε το 2020 με την εμφάνιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία επηρέασε δυσμενώς την οικονομία και κατ’ επέκταση την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού απασχόλησης στο 75,2%. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μελέτη της ΑνΑΔ, η σταδιακή επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης οδήγησαν το ποσοστό απασχόλησης σε πλήρη ανάκαμψη, φτάνοντας στο 79,8% το 2024. 

Σημειώνεται επίσης πως σε υψηλότερα επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Κύπρο καθώς και στον πληθυσμό 25-54 χρονών.

Το ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών μειώθηκε σημαντικά από 7,1% το 2021 σε 4,9% το 2024. 

Η ανεργία το 2024 επηρέασε περισσότερο τις γυναίκες (5,1%) συγκριτικά με τους άνδρες (4,6%), και τα νεαρά άτομα ηλικίας 15-24 χρονών (13,0%).

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού 25-64 χρονών στην Κύπρο, ακολούθησε ανοδική τάση από το 2020 και μετά, φτάνοντας στο 11,2% το 2024. 

Όπως αναφέρει η ΑνΑΔ, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση παρατηρείται στους ανέργους, ενώ σημειώνεται ότι το ποσοστό μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων.  

