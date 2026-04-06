«Θα γίνουμε πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα;» - Κραυγή αγωνίας έξω από τη Βουλή

Η Άννα ήταν μεταξύ των δεκάδων διαμαρτυρομένων έξω από την Βουλή σήμερα για το θέμα των εκποιήσεων. Ο Πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης μιλώντας στους συγκεντρωθέντες μίλησε για παρασκήνιο καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ενώ ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι τώρα θα φανεί ποιοι είναι με την κοινωνία και ποιοι με τις τράπεζες.

Η Άννα ανέφερε ότι το 2013 με το «κούρεμα», ο σύζυγός της έχασε την δουλειά του και το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε, ζήτησαν μείωση της δόσης, αλλά η τράπεζα ήταν ανένδοτη ενώ ήξεραν την οικονομική τους κατάσταση.

Ακόμα μένουν στο σπίτι τους, είπε, αλλά σε λίγες ημέρες θα λάβουν χαρτί έξωσης. Έχει ένα ανήλικο παιδί και δεν ξέρει πού θα μείνει. Εστειλε, ανέφερε, επιστολές στο Προεδρικό, στη Βουλή και ρωτάνε «πού θα πάμε; θα γίνουμε πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα; Θα μείνουμε άστεγοι; Πού να πάμε να ζήσουμε; Τα ενοίκια στα ύψη. Δεν μπορούμε οικονομικά ν’ ανταπεξέλθουμε. Στους δρόμους θα πάμε».

Με τις οδηγίες της τράπεζας μας οδήγησαν στα χέρια των funds και μας απειλούν να μας πετάξουν έξω από τα σπίτια μας, είπε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης με τα funds «ήταν κοροϊδία».

Δυστυχώς, συνέχισε η Άννα, ζούμε σε μια πατρίδα που ο φτωχός κόσμος δεν έχει κανέναν δικαίωμα στη δικαιοσύνη, οι πλούσιοι έχουν δικαίωμα στα πάντα. «Ζούμε σε ένα κράτος που δεν μας προστατεύει», είπε.

Η εκπρόσωπος του κινήματος κατά των εκποιήσεων, Ευγενία Μωυσέως ανέφερε ότι τα funds έχουν αγοράσει τα δάνεια στο 10-15% της αξίας των ακινήτων, αλλά απαιτούν από τους δανειολήπτες το 100%. Οι τράπεζες, πρόσθεσε, θα μπορούσαν να κάνουν προσφορά 30-40-50% και να βοηθήσουν τον κόσμο. Επικαλέστηκε την Χρηματοοικονομική Επίτροπο και στοιχεία που έδωσε για αναστολές εκποίησης περίπου 100 κύριων κατοικιών, λέγοντας ότι επηρεάζονται χιλιάδες.

«Δεν ψηφίζουν σήμερα για μια διαδικασία αλλά ποιοι θα χάσουν το σπίτι τους. Και η ιστορία δεν θα καταγράψει ποιοι στηρίξαν τις τράπεζες και τα funds, αλλά ποιοι εξεσπιτώσαν τον κόσμο. Εκλέγονται από τον λαό, ούτε από τις τράπεζες, ούτε από τα funds», είπε η κ. Μωυσέως.

Η πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών, Μαρίνα Γεωργίου δήλωσε ότι και άτομα με αναπηρία κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, είναι κι αυτοί μεταξύ των επηρεαζομένων, οι οποίοι επιβιώνουν με ένα επίδομα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εχόμαστε σήμερα στη Βουλή να περάσει το σωστό αποτέλεσμα για όλα τα άτομα, κι αυτά με αναπηρία, πρόσθεσε.

Ήρθε η ώρα να αποκαταστήσουμε στον βαθμό του δυνατού, μια αναγκαία ισορροπία για να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών – και ειδικά το δικαίωμα στη στέγη – αλλά ταυτόχρονα να μπουν φραγμοί στις αυθαιρεσίες των τραπεζών και των funds, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου ο οποίος πρώτος βγήκε από το κτίριο της Βουλής και απευθύνθηκε στους διαμαρτυρόμενους πριν ξεκινήσει η συνεδρία της ολομέλειας..

Ετσι κι αλλιώς, είπε, με την δύναμη που διαθέτουν οι τράπεζες, πολλές φορές αυθαιρετούν. Σε αυτή την αυθαιρεσία, πρόσθεσε, πρέπει να μπει ένα όριο.

Το ΑΚΕΛ, είπε, έχει καιρό κατατεθειμένες προτάσεις για το θέμα των εκποιήσεων, αλλά «διάφοροι για διάφορους λόγους» απέτρεψαν την συζήτηση. Ο κ. Στεφάνου κάλεσε τα κόμματα να αναλογιστούν το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει, το οποίο, όπως είπε, οι τράπεζες φρόντισαν να μην τους απασχολεί καθόλου, αφού εδώ και καιρό τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα έχουν μεταφέρει στα ταμεία πιστώσεων – funds, τα οποία «συγκεκριμένα κόμματα ψήφισαν για να λειτουργούν στην Κύπρο». Το ΑΚΕΛ ήταν εναντίον αυτών των ταμείων, πρόσθεσε.

Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ για το θέμα των εκποιήσεων με «ψυχή» αυτών να είναι η νομική αρωγή που ζητούν οι δανειολήπτες να γίνει ουσιαστική.

Το ΑΚΕΛ, ανέφερε, θα συνεχίσει να είναι με την κοινωνία για την κοινωνία. «Θα δούμε και τα άλλα κόμματα τί θα κάνουν. Θα είναι με την κοινωνία ή θα είναι πάλι με τις τράπεζες». Είναι η ψήφος που μετρά, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Για παρασκήνιο «όλη την νύχτα ψες μέχρι τις πρωινές ώρες» στα τηλέφωνα και συναντήσεις «για ν’ αλλάξουν κείμενα που ήρθαν σήμερα το πρωί», έκανε λόγο ο Πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης μιλώντας στους συγκεντρωθέντες διαμαρτυρόμενους έξω από την Βουλή. Κάποιοι, ανέφερε, μιλούσαμε εδώ και δύο μήνες μέσω διαβούλευσης για προτάσεις, και «κάποιοι ήρθαν σήμερα το πρωί έφεραν νέα κείμενα αισιοδοξώντας ότι θα αποκτήσουν πλειοψηφία. Από το ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ».

Αν αυτό θέλουν, ανέφερε, να σταθούν εδώ και να το πουν. «Από κει και πέρα καραγκιοζιλίκια τέλος, πάμε για Ολομέλεια», πρόσθεσε. Ο καθένας κρίνεται, είπε, γι’ αυτό που ψηφίζει.

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι «εάν κάποιοι δεν θέλουν να στηρίξουν την προσφυγή στην δικαιοσύνη να βγουν και να το πουν καθαρά. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες». Ανέφερε επίσης τις 4 προτάσεις των Οικολόγων που αφορούν το θέμα. Το κίνημα, είπε, είναι ξεκάθαρη από το 2014 αγνοώντας όλο το παρασκήνιο.

Ο πρόεδρος του κόμματος Αγρονόμος, Ανδρέας Χριστοφή ανέφερε ότι το 2013-2014 «σφάξαμε την Δημοκρατία προς όφελος 3-4 τραπεζών και κάποιων οικογενειών της Κύπρου», οι οποίες, όπως είπε, πήραν στα χέρια τους τις τράπεζες. «Σήμερα οι τράπεζες ευημερούν, παράγουν κέρδος κι αντί να έρθουν να συναλλαγούν με τον κόσμο, να σταματήσουν τις εκποιήσεις και να αφήσουν τον λαό να πληρώνει έστω μια μικρή δόση, έστω για 50 χρόνια και να παραμένουν οι οικογένειες και τα μωρά στα σπίτια τους, τους βγάζουν έξω από τα σπίτια, καταστρέφουν οικογένειες», πρόσθεσε. Ο λαός πρέπει να σταματήσει να συναλλάσεται μαζί με αυτούς που στηρίζουν τις τράπεζες, είπε.

Κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους μπήκαν στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση ενώ κάποιοι άλλοι, με την έναρξη της συνεδρίασης, έφυγαν.