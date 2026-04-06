Χριστοδουλίδης: Ανοίγει θέμα άρθρου 42.7 – Τι σημαίνει για την Κύπρο

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο ΚΕΝ Λεμεσού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να αναφερθεί σε πρόθεσή του να συζητηθεί στην άυτπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το άρθρο 42.7, είπε ότι «σε συνέχεια της άμεσης ανταπόκρισης που υπήρξε από αριθμό κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, χωρίς να έχουμε επίσημα ενεργοποιήσει το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έκανα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμφωνήσαμε σε επίπεδο 27 ηγετών, αλλά και του Προέδρου του Συμβουλίου και της Προέδρου της Επιτροπής, ότι πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός, ο συγκεκριμένος μηχανισμός για τις ενέργειες που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν και εφόσον ένα κράτος αποφασίσει να ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο.

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο μια φορά, από τη Γαλλία, αν δεν με απατά η μνήμη μου το 2015 ή το 2016, σε συνέχεια της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στη Γαλλία, και έχουν δοθεί οδηγίες στην Επιτροπή να ετοιμάσει συγκεκριμένα στάδια για το τι γίνεται στην περίπτωση ενεργοποίησης του συγκεκριμένου άρθρου.

Και είναι και κάτι που ταυτίζεται πλήρως και με τον στόχο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είδαμε στην πράξη, ήταν για μας πολύ σημαντικό, χωρίς να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 42.7, να δούμε για πρώτη φορά αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη, να έρθουν εδώ οι εταίροι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουν την αμυντική θωράκιση της χώρας μας και είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο, δηλαδή τα βήματα που ακολουθούν μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ερωτηθείς αν έχει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Την ίδια στιγμή, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή να ετοιμάσει ένα προσχέδιο το οποίο θα συζητήσουμε για να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν και εφόσον το συγκεκριμένο άρθρο ενεργοποιηθεί».

Σε ερώτηση αν μεταβαίνει με πλάνο στη συνάντηση του το απόγευμα με τον κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι τυπική συνάντηση. Το είπα και προηγουμένως στην Πάφο όταν ρωτήθηκα από τους συναδέλφους σας, γιατί διάβασα και στον ελληνοκυπριακό και στον τουρκοκυπριακό Τύπο μια υποβάθμιση της συνάντησης, ότι δεν αναμένεται τίποτα και ούτω καθεξής.

Διαφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση. Πηγαίνω με ξεκάθαρη πολιτική βούληση να υπάρξει αποτέλεσμα σε συνέχεια - αυτό είναι, αν θέλετε, το διαφορετικό αυτής της συνάντησης- των όσων συζήτησα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες, που θεωρώ για τα ίδια θέματα- είναι γνώστης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, αλλά και η Τουρκία, η Ελλάδα και η Βρετανία- που αφορούν την ουσία του Κυπριακού. Και ναι, πηγαίνω σε αυτή τη πολύ σημαντική η συνάντηση, δεν είναι ούτε εθιμοτυπική ούτε τυπική ούτε για να βγάλουμε φωτογραφίες- και έχω την απόλυτη πολιτική βούληση να υπάρξει κάτι θετικό και ελπίζω πραγματικά να υπάρξει».

Σε ερώτηση αν αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται και από τον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «εξαρτάται και από τον κ. Έρχιουρμαν και από τη διάθεση της Τουρκίας».

Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στο Κυπριακό, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, ας αναλογιστούμε πού ήμασταν και πού είμαστε σήμερα. Δεν είμαστε στον επιθυμητό στόχο, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν θέλω να ωραιοποιήσω την όποια κατάσταση πραγμάτων. Αλλά έγιναν δύο διευρυμένες διασκέψεις, υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια, έχουμε έναν ΓΓ των ΗΕ - είναι πολύ σημαντικό - που είναι απόλυτα δεσμευμένος και έχει την πολιτική βούληση και ελπίζω να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και οφείλουμε να είμαστε όχι μόνο αισιόδοξοι, αλλά να πράττουμε και ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε αυτή η αισιοδοξία να μετουσιωθεί και σε κάτι συγκεκριμένο».