Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για τις αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη από τρίτους και άμεσα προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, ενώ κατήγγειλε την υπόθεση τόσο στον Υπουργό Δικαιοσύνης όσο και στην Αστυνομία. Τόνισε επίσης ότι προχώρησε σε οικειοθελή άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του, παραδίδοντας κινητό και SIM στο ΤΑΕ Λευκωσίας για δικανικό έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

«Η πρωτογενής μαρτυρία είναι τα ίδια τα κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα τους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και διαγραμμένα στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν, ενώ για τα επίμαχα μηνύματα υποστήριξε πως «είναι όλα προϊόν φωτομοντάζ».

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχοποίησή του ενόψει εκλογών και ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τα πρόσωπα που εμπλέκονται, ούτε έχει σχέση με οργανώσεις, τονίζοντας: «Πέραν του κόμματος της ΕΔΕΚ δεν είμαι σε καμία αλλή Μασονία».

Κλείνοντας, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αρχές, σημειώνοντας ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας μόλις ολοκληρωθεί.

