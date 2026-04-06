Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

 06.04.2026 - 13:01
Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών που τον εμπλέκουν στην υπόθεση προχώρησε ο Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένα στοιχεία και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για τις αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη από τρίτους και άμεσα προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, ενώ κατήγγειλε την υπόθεση τόσο στον Υπουργό Δικαιοσύνης όσο και στην Αστυνομία. Τόνισε επίσης ότι προχώρησε σε οικειοθελή άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του, παραδίδοντας κινητό και SIM στο ΤΑΕ Λευκωσίας για δικανικό έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

«Η πρωτογενής μαρτυρία είναι τα ίδια τα κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα τους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και διαγραμμένα στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν, ενώ για τα επίμαχα μηνύματα υποστήριξε πως «είναι όλα προϊόν φωτομοντάζ».

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχοποίησή του ενόψει εκλογών και ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τα πρόσωπα που εμπλέκονται, ούτε έχει σχέση με οργανώσεις, τονίζοντας: «Πέραν του κόμματος της ΕΔΕΚ δεν είμαι σε καμία αλλή Μασονία».

Κλείνοντας, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αρχές, σημειώνοντας ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας μόλις ολοκληρωθεί.

Δείτε το βίντεο:

Πηγαίνει στη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων με ξεκάθαρη πολιτική βούληση και ετοιμότητα, αν υπάρξει ανταπόκριση, να υπάρξουν και θετικά αποτελέσματα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

