Νέο ενιαίο πλαίσιο υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες ψηφίστηκε από τη Βουλή

 06.04.2026 - 12:50
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα πέντε νομοσχέδια που εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρίες, θεσπίζοντας ενιαίο σύστημα παροχών και υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης. Στόχος των νόμων είναι η αποσύνδεση των αναπηρικών παροχών από τα εισοδηματικά κριτήρια, η διεύρυνση των δικαιούχων και η ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων επιδομάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Το πρώτο νομοσχέδιο καθιερώνει τις υπηρεσίες ανεξάρτητης διαβίωσης, περιλαμβάνοντας και νέες κατηγορίες όπως σύμβουλος έγκαιρης οικογενειακής στήριξης, εκπαιδευτής, προσωπικός βοηθός εργασίας και ψυχολόγος. Παράλληλα, ενισχύονται υφιστάμενες υπηρεσίες, όπως ο κοινωνικός συνοδός/βοηθός και ο διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Καθορίζονται οι όροι αδειοδότησης των παρόχων, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και το δικαίωμα ένστασης σε κάθε στάδιο.

Με τις τροποποιήσεις του τελικού κειμένου, διαγράφονται ηλικιακά όρια για την παροχή Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας και διευκρινίζεται ότι οι παροχές αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αξιολόγησης. Επιπλέον, άτομα που είχαν απολέσει επιδόματα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων μπορούν να επανενταχθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ διασφαλίζεται ότι άτομα άνω των 65 ετών συνεχίζουν να λαμβάνουν την τρέχουσα στήριξη.

Τα υπόλοιπα τέσσερα νομοσχέδια καταργούν παλαιότερα επιδόματα διακίνησης, ειδικές χορηγίες για τυφλούς και ρυθμίσεις για δελτία στάθμευσης, ενσωματώνοντας τις σχετικές παροχές στο νέο σύστημα. Το τέταρτο νομοσχέδιο επαναφέρει επίσης ειδικές ρυθμίσεις για άτομα άνω των 65 ετών, εξασφαλίζοντας ότι δεν θίγονται τα υφιστάμενα δικαιώματα.

Προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες κατά 106 εκατ. ευρώ για την τριετία 2026-2028, με στόχο τη σταδιακή ένταξη νέων δικαιούχων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία να αυξάνει τις παροχές και να καθορίζει τη σταδιακή εφαρμογή του νέου πλαισίου, που περιλαμβάνει πλέον και δυνατότητα απασχόλησης προσωπικών βοηθών ή φροντιστών, χωρίς περιορισμό στην ιθαγένεια. Η εφαρμογή των υπηρεσιών θα γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πόρων και την ετοιμότητα των παρόχων, ενώ προβλέπεται η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εξειδίκευση των φροντιστών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

