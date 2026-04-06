Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

 06.04.2026 - 16:21
Το απόγευμα στις 18:00 συνεδριάζει η Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ, με βασικό θέμα στην ατζέντα την υποψηφιότητα του Δημήτρη Παπαδάκη, στον απόηχο των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Η συνεδρία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτέλεσμα από τον δικανικό έλεγχο στον οποίο έχει υποβληθεί ο πρώην ευρωβουλευτής. Ο ίδιος έχει παραδώσει τις ηλεκτρονικές του συσκευές σε εμπειρογνώμονα, με στόχο να εξακριβωθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα επίμαχα μηνύματα που φέρεται να απέστειλε.

Παρά την εκκρεμότητα αυτή, η Εκτελεστική Γραμματεία καλείται να τοποθετηθεί και να λάβει αποφάσεις με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα της υποψηφιότητας Παπαδάκη ενδέχεται να τεθεί ενώπιον των μελών για ψηφοφορία, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική του κινήματος σε σημαντικές αποφάσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση αναμένεται να διαδραματίσει όχι μόνο το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό, αλλά και το γενικότερο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Το ΑΛΜΑ, σύμφωνα με πηγές, επιδιώκει να πορευτεί προς τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές χωρίς σκιές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εικόνα και την αξιοπιστία του.

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Παπαδάκης, σε δηλώσεις του το πρωί στο ΣΙΓΜΑ, έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας με έμφαση ότι «η δική μου αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη με κανένα τρόπο», υπογραμμίζοντας τη θέση του απέναντι στις καταγγελίες και τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει.

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

 06.04.2026 - 16:09
Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σήμερα το απόγευμα.

