Το στρες «μπλοκάρει» την άσκηση και απειλεί την καρδιά – Τι να κάνετε
Το στρες «μπλοκάρει» την άσκηση και απειλεί την καρδιά – Τι να κάνετε

 06.04.2026 - 16:21
Η σύγχρονη καθημερινότητα, γεμάτη άγχος και πολλές ώρες καθιστικής ζωής, φαίνεται να απομακρύνει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους από τη φυσική δραστηριότητα, με άμεσες συνέπειες για την υγεία τους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες καταφέρνουν να καλύψουν τη συνιστώμενη φυσική δραστηριότητα για την προστασία της καρδιάς, ενώ η εικόνα στα παιδιά είναι ακόμη πιο ανησυχητική: κάτω από το 20% ασκείται επαρκώς καθημερινά.

Οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα για τους ενήλικες και περίπου μία ώρα ημερησίως για τα παιδιά, στόχοι που, όπως φαίνεται, παραμένουν μακριά από την πραγματικότητα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Το στρες «μπλοκάρει» την άσκηση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι πιο δραστήριοι, το έντονο στρες και οι αυξημένες υποχρεώσεις λειτουργούν ανασταλτικά. «Οι αριθμοί λένε μόνο τη μισή αλήθεια. Πολλοί θέλουν να κινηθούν περισσότερο, αλλά δυσκολεύονται μέσα στην πίεση της καθημερινότητας», σημειώνουν οι επιστήμονες. Η σύνδεση είναι αμφίδρομη: H έλλειψη άσκησης αυξάνει το στρες, ενώ το άγχος μειώνει τη διάθεση για κίνηση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Πόσο βοηθά ακόμη και λίγη κίνηση

Τα καλά νέα είναι ότι ακόμη και λίγη άσκηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έρευνα στο British Journal of Sports Medicine έδειξε ότι μόλις 75 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά 17%.

Μελέτη στο JAMA Network Open διαπίστωσε ότι όσοι κάνουν τουλάχιστον 5.000 βήματα την ημέρα εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Το περπάτημα, μάλιστα, αναδεικνύεται ως η πιο απλή και προσβάσιμη μορφή άσκησης, με σημαντικά οφέλη τόσο για την καρδιά όσο και για την ψυχική ευεξία.

Παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας

Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα δεν αποτελεί μόνο ατομική επιλογή, αλλά και ένα ευρύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου ένας στους τρεις ενήλικες δεν πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρά τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Η καθιστική ζωή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη και ψυχικών διαταραχών, ενώ εκτιμάται ότι συμβάλλει σε εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Το μήνυμα των ειδικών

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κίνηση δεν χρειάζεται να είναι έντονη ή χρονοβόρα για να είναι ωφέλιμη. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως ένα σύντομο περπάτημα, λίγα λεπτά stretching ή η αποφυγή πολύωρης ακινησίας, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την υγεία. Σε μία εποχή όπου το στρες και η έλλειψη χρόνου κυριαρχούν, η φυσική δραστηριότητα ίσως αποτελεί ένα από τα πιο απλά, αλλά και πιο ισχυρά «φάρμακα» για σώμα και μυαλό.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Kαθηλωμένος στο σπίτι του ο Πασχάλης Τερζής – Δείτε τι είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια
Νέος κύκλος ζωής: Τα ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές από Απρίλιο
Τρόμος για γυναίκα στη Λεμεσό: Δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άντρα - Η περιγραφή που έδωσε στην Αστυνομία
Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νικολάου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

Τιμές καυσίμων: Διιστάμενες θέσεις μετά τη μείωση του φόρου κατανάλωσης - «Πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές»

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σήμερα το απόγευμα.

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

