Το στρες «μπλοκάρει» την άσκηση και απειλεί την καρδιά – Τι να κάνετε

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες καταφέρνουν να καλύψουν τη συνιστώμενη φυσική δραστηριότητα για την προστασία της καρδιάς, ενώ η εικόνα στα παιδιά είναι ακόμη πιο ανησυχητική: κάτω από το 20% ασκείται επαρκώς καθημερινά.

Οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα για τους ενήλικες και περίπου μία ώρα ημερησίως για τα παιδιά, στόχοι που, όπως φαίνεται, παραμένουν μακριά από την πραγματικότητα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Το στρες «μπλοκάρει» την άσκηση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι πιο δραστήριοι, το έντονο στρες και οι αυξημένες υποχρεώσεις λειτουργούν ανασταλτικά. «Οι αριθμοί λένε μόνο τη μισή αλήθεια. Πολλοί θέλουν να κινηθούν περισσότερο, αλλά δυσκολεύονται μέσα στην πίεση της καθημερινότητας», σημειώνουν οι επιστήμονες. Η σύνδεση είναι αμφίδρομη: H έλλειψη άσκησης αυξάνει το στρες, ενώ το άγχος μειώνει τη διάθεση για κίνηση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Πόσο βοηθά ακόμη και λίγη κίνηση

Τα καλά νέα είναι ότι ακόμη και λίγη άσκηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έρευνα στο British Journal of Sports Medicine έδειξε ότι μόλις 75 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά 17%.

Μελέτη στο JAMA Network Open διαπίστωσε ότι όσοι κάνουν τουλάχιστον 5.000 βήματα την ημέρα εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Το περπάτημα, μάλιστα, αναδεικνύεται ως η πιο απλή και προσβάσιμη μορφή άσκησης, με σημαντικά οφέλη τόσο για την καρδιά όσο και για την ψυχική ευεξία.

Παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας

Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα δεν αποτελεί μόνο ατομική επιλογή, αλλά και ένα ευρύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου ένας στους τρεις ενήλικες δεν πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρά τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Η καθιστική ζωή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη και ψυχικών διαταραχών, ενώ εκτιμάται ότι συμβάλλει σε εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Το μήνυμα των ειδικών

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κίνηση δεν χρειάζεται να είναι έντονη ή χρονοβόρα για να είναι ωφέλιμη. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως ένα σύντομο περπάτημα, λίγα λεπτά stretching ή η αποφυγή πολύωρης ακινησίας, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την υγεία. Σε μία εποχή όπου το στρες και η έλλειψη χρόνου κυριαρχούν, η φυσική δραστηριότητα ίσως αποτελεί ένα από τα πιο απλά, αλλά και πιο ισχυρά «φάρμακα» για σώμα και μυαλό.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr