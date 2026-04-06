Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο
Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

 06.04.2026 - 16:09
Παράταση δύο μηνών στις έρευνες μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, στο αίτημα για επέκταση της διάρκειας των ερευνών προχώρησε ο ανεξάρτητος ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, αναφορικά με την υπόθεση του επίμαχου βίντεο.

Η ολοκλήρωση των ερευνών ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα του Πάσχα, ωστόσο το αίτημα παράτασης εγκρίθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε επιπλέον χρονικό περιθώριο δύο μηνών στον κ. Πασχαλίδη.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπεύθυνης Εισαγγελέως του Ποινικού Τομέα της Νομικής Υπηρεσίας, του Αρχηγού Αστυνομίας, του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή και του Υπεύθυνου Ανακριτή της Αστυνομίας, σε σχέση με την πορεία των ερευνών για το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08.01.2026.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εξασφαλίστηκε με συντονισμένες ενέργειες ολόκληρο το πολύωρο βίντεο με όλες τις συνομιλίες, αποσπάσματα των οποίων είχαν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, το περιεχόμενο του οποίου αξιολογείται.

Παράλληλα, οι ανακριτές προέβηκαν στη λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων και ενεργειών για εξασφάλιση μαρτυρίας από την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.

Με βάση τα πιο πάνω προέκυψε η ανάγκη για συνέχιση των ανακρίσεων. Ως εκ τούτου, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, υπέβαλε αίτημα για παράταση του χρόνου διορισμού του για ακόμα δύο μήνες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Kαθηλωμένος στο σπίτι του ο Πασχάλης Τερζής – Δείτε τι είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια
Νέος κύκλος ζωής: Τα ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές από Απρίλιο
Τρόμος για γυναίκα στη Λεμεσό: Δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άντρα - Η περιγραφή που έδωσε στην Αστυνομία
Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νικολάου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

 06.04.2026 - 15:57
Επόμενο άρθρο

Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

 06.04.2026 - 16:21
ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σήμερα το απόγευμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

  •  06.04.2026 - 16:40
LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

  •  06.04.2026 - 11:33
Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

  •  06.04.2026 - 16:09
Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

  •  06.04.2026 - 16:21
Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

  •  06.04.2026 - 13:01
Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

  •  06.04.2026 - 15:57
Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

  •  06.04.2026 - 15:37
LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

  •  06.04.2026 - 06:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα