Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

 07.04.2026 - 07:08
Η χθεσινή ψήφιση από την Ολομέλεια των κυβερνητικών νομοσχεδίων και σωρείας προτάσεων νόμου για τις εκποιήσεις, η υπόθεση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για κύκλωμα διαπλοκής και οι καταθέσεις της επονομαζόμενης Σάντης, η συνάντηση ΠτΔ και Τ/κ ηγέτη και οι τιμές των καυσίμων είναι από τα κυριότερα θέματα στα πρωτοσέλιδα του Τύπου.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Προεκλογικά πυροτεχνήματα λίγο πριν την αυλαία της Βουλής" και γράφει για ένταση, πολιτική αντιπαράθεση και επιθέσεις επί προσωπικού στην χθεσινή Ολομέλεια. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η σύγχυση που παράγει η Αστυνομία στην υπόθεση του Μακάριου Δρουσιώτη, την καθιστά εντελώς αναξιόπιστη. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει ότι Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν προανήγγειλαν ανακοινώσεις για ΜΟΕ στην επόμενη συνάντησή τους.

"Υπόλογοι και όσοι γνώριζαν" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο ή φυλάκιση σε περίπτωση μη υποβολής καταγγελίας, στην υπόθεση των καταγγελιών/ ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη. Σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για τα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν για τις εκποιήσεις και για την αναστολή ως τον Αύγουστο για ακίνητα ως 350.000 ευρώ. Ο "Π" προβάλλει και τη συνάντηση ΠτΔ με Τ/κ ηγέτη και τις εξαγγελίες για ΜΟΕ.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ελάφρυνση βαρών για τους εγγυητές" γράφει στο κύριό του θέμα ότι η Βουλή έβγαλε σημαντικές αποφάσεις για δάνεια και εκποιήσεις. Αναφέρει επίσης ότι Πρόεδρος και Τ/κ ηγέτης προανήγγειλαν πρόοδο σε κάποια ΜΟΕ. Ο "Φ" προβάλλει επίσης την υπόθεση της 'Σάντης' και γράφει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πάρει πρόταση στο Υπουργικό αύριο για διορισμό ποινικού ανακριτή.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Νίκη της κοινωνίας η υπερψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ" και αναφέρεται στην πρόταση για τις εκποιήσεις με την επισήμανση ότι βάζει φρένο στη λεηλασία περιουσιών και από τράπεζες και funds. Με φωτορεπορτάζ αναφέρεται και στη χθεσινή διαμαρτυρία στη Βουλή για τις εκποιήσεις ενώ συζητούντο οι νομοθεσίες. Σε άλλο θέμα προβάλλει τις χθεσινές ανακοινώσεις για τον αφθώδη πυρετό και τη διαδικασία αποζημιώσεων.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Η μείωση στα καύσιμα δεν αντικατοπτρίζεται στις αντλίες" και αναφέρεται στις τοποθετήσεις του Συνδέσμου Καταναλωτών που καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν για έλεγχο της αγοράς. Επίσης γράφει για τη συνάντηση ΠτΔ με τον Τ/κ ηγέτη η οποία χαρακτηρίστηκε παραγωγική. Αναφορά γίνεται και στις διαμαρτυρίες Τ/κ για την οικονομία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί
Μουντή η Μεγάλη Εβδομάδα: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;
Στιγμές τρόμου: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε 12χρονο παιδάκι - Στο Νοσοκομείο 2 πρόσωπα - Τι συνέβη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Στους δρόμους όλη τη νύχτα η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και έφοδοι σε υποστατικά - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

VIDEO - Σκηνές πανικού σε δρόμο: Πύραυλος έσκασε δίπλα σε γυναίκα - Σώθηκε την τελευταία στιγμή

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Η χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, το γνώριμο μοτίβο στο Κυπριακό: θετικό κλίμα στις δηλώσεις, αλλά χωρίς ουσιαστική κατάληξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

  •  07.04.2026 - 06:16
ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

  •  07.04.2026 - 06:25
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  07.04.2026 - 06:20
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

  •  07.04.2026 - 06:16
Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

  •  07.04.2026 - 07:53
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

  •  07.04.2026 - 06:21
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

  •  07.04.2026 - 06:23
LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

  •  07.04.2026 - 06:13

