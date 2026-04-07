Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Προεκλογικά πυροτεχνήματα λίγο πριν την αυλαία της Βουλής" και γράφει για ένταση, πολιτική αντιπαράθεση και επιθέσεις επί προσωπικού στην χθεσινή Ολομέλεια. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η σύγχυση που παράγει η Αστυνομία στην υπόθεση του Μακάριου Δρουσιώτη, την καθιστά εντελώς αναξιόπιστη. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει ότι Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν προανήγγειλαν ανακοινώσεις για ΜΟΕ στην επόμενη συνάντησή τους.

"Υπόλογοι και όσοι γνώριζαν" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο ή φυλάκιση σε περίπτωση μη υποβολής καταγγελίας, στην υπόθεση των καταγγελιών/ ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη. Σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για τα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν για τις εκποιήσεις και για την αναστολή ως τον Αύγουστο για ακίνητα ως 350.000 ευρώ. Ο "Π" προβάλλει και τη συνάντηση ΠτΔ με Τ/κ ηγέτη και τις εξαγγελίες για ΜΟΕ.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ελάφρυνση βαρών για τους εγγυητές" γράφει στο κύριό του θέμα ότι η Βουλή έβγαλε σημαντικές αποφάσεις για δάνεια και εκποιήσεις. Αναφέρει επίσης ότι Πρόεδρος και Τ/κ ηγέτης προανήγγειλαν πρόοδο σε κάποια ΜΟΕ. Ο "Φ" προβάλλει επίσης την υπόθεση της 'Σάντης' και γράφει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πάρει πρόταση στο Υπουργικό αύριο για διορισμό ποινικού ανακριτή.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Νίκη της κοινωνίας η υπερψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ" και αναφέρεται στην πρόταση για τις εκποιήσεις με την επισήμανση ότι βάζει φρένο στη λεηλασία περιουσιών και από τράπεζες και funds. Με φωτορεπορτάζ αναφέρεται και στη χθεσινή διαμαρτυρία στη Βουλή για τις εκποιήσεις ενώ συζητούντο οι νομοθεσίες. Σε άλλο θέμα προβάλλει τις χθεσινές ανακοινώσεις για τον αφθώδη πυρετό και τη διαδικασία αποζημιώσεων.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Η μείωση στα καύσιμα δεν αντικατοπτρίζεται στις αντλίες" και αναφέρεται στις τοποθετήσεις του Συνδέσμου Καταναλωτών που καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν για έλεγχο της αγοράς. Επίσης γράφει για τη συνάντηση ΠτΔ με τον Τ/κ ηγέτη η οποία χαρακτηρίστηκε παραγωγική. Αναφορά γίνεται και στις διαμαρτυρίες Τ/κ για την οικονομία.

