VIDEO - Σκηνές πανικού σε δρόμο: Πύραυλος έσκασε δίπλα σε γυναίκα - Σώθηκε την τελευταία στιγμή

Η έκρηξη προκάλεσε πυκνό καπνό και σύννεφο σκόνης, ωστόσο η γυναίκα κατάφερε να σταθεί όρθια και να απομακρυνθεί από το σημείο. Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα συνεργεία της Magen David Adom, μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τόσο για την κατάσβεση των πυρκαγιών όσο και για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Αυτοκίνητα καταστράφηκαν από τις φλόγες, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και κατοικίες.

Την ίδια ώρα, στο Τελ Αβίβ ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιών και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ichilov Hospital για περίθαλψη.

Νεκροί και τραυματίες στη Χάιφα από νέα πλήγματα

Το νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν συνοδεύτηκε από διαδοχικές προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού για επικείμενα χτυπήματα μέσα στην ίδια ημέρα.

Στη Χάιφα, διασώστες εντόπισαν τέσσερις νεκρούς κάτω από τα ερείπια κτιρίου που επλήγη. Παράλληλα, νέα πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς σε τέσσερα άτομα και επιδείνωσαν την κατάσταση των υποδομών.

Πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης καταγράφηκαν στην πόλη. Σε ένα από τα περιστατικά τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Οι επιθέσεις έπληξαν τόσο κατοικημένες ζώνες όσο και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με εργοστάσιο να υφίσταται ζημιές από θραύσματα.

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν όλες οι καταστροφές προκλήθηκαν από άμεσες επιθέσεις ή από συντρίμμια που προήλθαν μετά από αναχαιτίσεις πυραύλων.

