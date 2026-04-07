ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO - Σκηνές πανικού σε δρόμο: Πύραυλος έσκασε δίπλα σε γυναίκα - Σώθηκε την τελευταία στιγμή

 07.04.2026 - 07:19
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην ισραηλινή πολή, Πετάχ Τίκβα, όπου κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος κατέπεσε σε ελάχιστη απόσταση από μια γυναίκα. Παρά την ένταση της έκρηξης, εκείνη επέζησε, σε ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ.

Η έκρηξη προκάλεσε πυκνό καπνό και σύννεφο σκόνης, ωστόσο η γυναίκα κατάφερε να σταθεί όρθια και να απομακρυνθεί από το σημείο. Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα συνεργεία της Magen David Adom, μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τόσο για την κατάσβεση των πυρκαγιών όσο και για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Αυτοκίνητα καταστράφηκαν από τις φλόγες, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και κατοικίες.

Την ίδια ώρα, στο Τελ Αβίβ ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιών και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ichilov Hospital για περίθαλψη.

 

Νεκροί και τραυματίες στη Χάιφα από νέα πλήγματα

Το νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν συνοδεύτηκε από διαδοχικές προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού για επικείμενα χτυπήματα μέσα στην ίδια ημέρα.

Στη Χάιφα, διασώστες εντόπισαν τέσσερις νεκρούς κάτω από τα ερείπια κτιρίου που επλήγη. Παράλληλα, νέα πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς σε τέσσερα άτομα και επιδείνωσαν την κατάσταση των υποδομών.

Πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης καταγράφηκαν στην πόλη. Σε ένα από τα περιστατικά τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Οι επιθέσεις έπληξαν τόσο κατοικημένες ζώνες όσο και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με εργοστάσιο να υφίσταται ζημιές από θραύσματα.

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν όλες οι καταστροφές προκλήθηκαν από άμεσες επιθέσεις ή από συντρίμμια που προήλθαν μετά από αναχαιτίσεις πυραύλων.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί
Μουντή η Μεγάλη Εβδομάδα: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;
Στιγμές τρόμου: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε 12χρονο παιδάκι - Στο Νοσοκομείο 2 πρόσωπα - Τι συνέβη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Η χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, το γνώριμο μοτίβο στο Κυπριακό: θετικό κλίμα στις δηλώσεις, αλλά χωρίς ουσιαστική κατάληξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

