Έρχεται το ακριβότερο Android του 2026 - Πόσο θα κοστίζει και πότε θα κυκλοφορήσει
Έρχεται το ακριβότερο Android του 2026 - Πόσο θα κοστίζει και πότε θα κυκλοφορήσει

 07.04.2026 - 07:34
Το vivo X300 Ultra αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη στις 26 Απριλίου με τιμή 1900 ευρώ για την έκδοση 16GB/1TB, με bundles teleconverter να ξεκινούν από 2300 ευρώ.

Το vivo X300 Ultra 5G με 16GB RAM και 1TB αποθήκευση αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη με τιμή 1900 ευρώ.

Τα πακέτα με φακούς teleconverters θα ξεκινούν από περίπου 2300 ευρώ, ενώ η ευρωπαϊκή έκδοση θα φέρει μπαταρία 200mAh μικρότερη από την κινεζική.

Η επίσημη κυκλοφορία για την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται στις 26 Απριλίου.

Το vivo X300 Ultra, to κορυφαίo camera phone της εταιρείας που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κίνα, ετοιμάζεται να κάνει είσοδο και στις ευρωπαϊκές αγορές. Πριν από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση, διέρρευσαν πληροφορίες για την τιμολόγησή του στην Ευρώπη — και τα νούμερα το τοποθετούν άμεσα στη λίγκα των πιο ακριβών Android smartphones.

Τιμή 1900 ευρώ για τη βασική διαμόρφωση

Σύμφωνα με τον γνωστό για τις έγκυρες διαρροές του Roland Quandt, ο οποίος επικαλείται στοιχεία από retailers, το vivo X300 Ultra αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη με τιμή κοντά στα 1900 ευρώ για την έκδοση με 16GB RAM και 1TB αποθήκευση. Αν αυτή είναι και η μοναδική διαθέσιμη επιλογή αποθήκευσης στην αγορά της Ευρώπης, μιλάμε για ένα από τα ακριβότερα Android smartphones που έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη.

Πολύ ακριβότερο από ό,τι στην Κίνα

Η σύγκριση με την κινεζική τιμή είναι εντυπωσιακή. Στην Κίνα, το X300 Ultra με 16GB / 1TB πωλείται στα 8.999 CNY, που αντιστοιχεί περίπου σε 1300 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή των 1900 ευρώ είναι σαφώς ψηλότερη — κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για συσκευές που διανύουν αυτή την απόσταση από την ασιατική στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς προστίθενται φόροι, κόστη εγγύησης και χρεώσεις διανομής.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή έκδοση θα φέρει 200mAh μικρότερη μπαταρία σε σχέση με την κινεζική — μια λεπτομέρεια που πιθανότατα σχετίζεται με πιστοποιήσεις και κανονισμούς της ευρωπαϊκής αγοράς.

Πότε έρχεται επίσημα;

Αυστρία και Γερμανία θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 26 Απριλίου σε δυο χρώματα μαύρο και πράσινο. Τα πακέτα με τους αποσπώμενους φακούς teleconverter θα αυξήσουν περισσότερο την συνολική τιμή κτήσης.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί
Μουντή η Μεγάλη Εβδομάδα: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;
Στιγμές τρόμου: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε 12χρονο παιδάκι - Στο Νοσοκομείο 2 πρόσωπα - Τι συνέβη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Σκηνές πανικού σε δρόμο: Πύραυλος έσκασε δίπλα σε γυναίκα - Σώθηκε την τελευταία στιγμή

 07.04.2026 - 07:19
Επόμενο άρθρο

Σε επιφυλακή η Αστυνομία - «Μπλόκο» σε λαμπρατζιές και κροτίδες στη Λευκωσία και στη Λεμεσό

 07.04.2026 - 07:46
Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Η χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, το γνώριμο μοτίβο στο Κυπριακό: θετικό κλίμα στις δηλώσεις, αλλά χωρίς ουσιαστική κατάληξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

  •  07.04.2026 - 06:16
ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

  •  07.04.2026 - 06:25
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  07.04.2026 - 06:20
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

  •  07.04.2026 - 06:16
Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

  •  07.04.2026 - 07:53
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

  •  07.04.2026 - 06:21
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

  •  07.04.2026 - 06:23
LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

  •  07.04.2026 - 06:13

