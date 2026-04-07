Έρχεται το ακριβότερο Android του 2026 - Πόσο θα κοστίζει και πότε θα κυκλοφορήσει

Το vivo X300 Ultra 5G με 16GB RAM και 1TB αποθήκευση αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη με τιμή 1900 ευρώ.

Τα πακέτα με φακούς teleconverters θα ξεκινούν από περίπου 2300 ευρώ, ενώ η ευρωπαϊκή έκδοση θα φέρει μπαταρία 200mAh μικρότερη από την κινεζική.

Η επίσημη κυκλοφορία για την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται στις 26 Απριλίου.

Το vivo X300 Ultra, to κορυφαίo camera phone της εταιρείας που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κίνα, ετοιμάζεται να κάνει είσοδο και στις ευρωπαϊκές αγορές. Πριν από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση, διέρρευσαν πληροφορίες για την τιμολόγησή του στην Ευρώπη — και τα νούμερα το τοποθετούν άμεσα στη λίγκα των πιο ακριβών Android smartphones.

Τιμή 1900 ευρώ για τη βασική διαμόρφωση

Σύμφωνα με τον γνωστό για τις έγκυρες διαρροές του Roland Quandt, ο οποίος επικαλείται στοιχεία από retailers, το vivo X300 Ultra αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη με τιμή κοντά στα 1900 ευρώ για την έκδοση με 16GB RAM και 1TB αποθήκευση. Αν αυτή είναι και η μοναδική διαθέσιμη επιλογή αποθήκευσης στην αγορά της Ευρώπης, μιλάμε για ένα από τα ακριβότερα Android smartphones που έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη.

Πολύ ακριβότερο από ό,τι στην Κίνα

Η σύγκριση με την κινεζική τιμή είναι εντυπωσιακή. Στην Κίνα, το X300 Ultra με 16GB / 1TB πωλείται στα 8.999 CNY, που αντιστοιχεί περίπου σε 1300 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή των 1900 ευρώ είναι σαφώς ψηλότερη — κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για συσκευές που διανύουν αυτή την απόσταση από την ασιατική στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς προστίθενται φόροι, κόστη εγγύησης και χρεώσεις διανομής.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή έκδοση θα φέρει 200mAh μικρότερη μπαταρία σε σχέση με την κινεζική — μια λεπτομέρεια που πιθανότατα σχετίζεται με πιστοποιήσεις και κανονισμούς της ευρωπαϊκής αγοράς.

Πότε έρχεται επίσημα;

Αυστρία και Γερμανία θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 26 Απριλίου σε δυο χρώματα μαύρο και πράσινο. Τα πακέτα με τους αποσπώμενους φακούς teleconverter θα αυξήσουν περισσότερο την συνολική τιμή κτήσης.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr