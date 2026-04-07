ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε επιφυλακή η Αστυνομία - «Μπλόκο» σε λαμπρατζιές και κροτίδες στη Λευκωσία και στη Λεμεσό

 07.04.2026 - 07:46
Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, ενώ σε διάφορες περιοχές εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ξυλεία που είχε συγκεντρωθεί για το άναμμα λαμπρατζιών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα για άναμμα λαμπρατζιών και χρήση κροτίδων, ελέγχθηκε αριθμός νεαρών προσώπων, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε επιλήψιμο. Σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς σε ανοιχτούς χώρους, στα οποία ανταποκρίθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας, κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για κατάσβεση των εστιών φωτιάς.

Στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχου, εντοπίστηκαν σωροί και ποσότητες ξυλείας που προορίζονταν για το άναμμα λαμπρατζιών, καθώς και άλλα αντικείμενα όπως, καρέκλες, καναπέδες και κάδοι απορριμμάτων. Μέρος της ξυλείας και αντικειμένων που εντοπίστηκαν, παραλήφθηκαν με τη βοήθεια συνεργείων των τοπικών Αρχών, ενώ η παραλαβή τους θα συνεχιστεί σήμερα, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

