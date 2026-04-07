Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

 07.04.2026 - 07:53
Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, ενώ βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία, εντόπισαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτική περιοχή της Δρομολαξιάς, σταθμευμένο όχημα, το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο.

Μέλη της Αστυνομίας προσέγγισαν το οχήμα, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει τον έλεγχο, προσκρούοντας σε υπηρεσιακό όχημα.

Για την ανακοπή του οχήματος, τα μέλη της Αστυνομίας προέβησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών. Μετά την ανακοπή, διαπιστώθηκε, ότι πρόκειται για 25χρονο κάτοικο Λάρνακας, ο οποίος ακολούθως επιτέθηκε στα μέλη της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης βάρους 93 γραμμαρίων, μικρή ποσότητα κοκαΐνης, τέσσερα πλήρη φυσίγγια και ένα μαχαίρι.

Δύο μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο.

Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

