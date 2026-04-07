Στους δρόμους όλη τη νύχτα η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και έφοδοι σε υποστατικά - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δύο προσώπων, για αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας κλπ.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 770 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 260 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 96 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και 3 για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.