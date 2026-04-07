ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους όλη τη νύχτα η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και έφοδοι σε υποστατικά - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

 07.04.2026 - 06:59
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δύο προσώπων, για αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας κλπ.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 770 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 260 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 96 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και 3 για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί
Μουντή η Μεγάλη Εβδομάδα: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;
Στιγμές τρόμου: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε 12χρονο παιδάκι - Στο Νοσοκομείο 2 πρόσωπα - Τι συνέβη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε 12χρονο παιδάκι - Στο Νοσοκομείο 2 πρόσωπα - Τι συνέβη

 07.04.2026 - 06:54
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

 07.04.2026 - 07:08
Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Η χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, το γνώριμο μοτίβο στο Κυπριακό: θετικό κλίμα στις δηλώσεις, αλλά χωρίς ουσιαστική κατάληξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

Κυπριακό: Δηλώσεις αισιοδοξίας, αλλά καμία ουσιαστική κατάληξη

  •  07.04.2026 - 06:16
ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

  •  07.04.2026 - 06:25
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  07.04.2026 - 06:20
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

  •  07.04.2026 - 06:16
Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

  •  07.04.2026 - 07:53
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

  •  07.04.2026 - 06:21
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών

  •  07.04.2026 - 06:23
LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

  •  07.04.2026 - 06:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα