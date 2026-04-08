Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπό το αλκοόλ στα μαχαίρια - «Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: 7 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες σε ολονύχτιο «μπλόκο»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από το αλκοόλ στα μαχαίρια - «Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: 7 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες σε ολονύχτιο «μπλόκο»

 08.04.2026 - 06:58
Από το αλκοόλ στα μαχαίρια - «Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: 7 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες σε ολονύχτιο «μπλόκο»

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων, για αδικήματα όπως, μαχαιροφορία, εντάλματα προστίμου, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας κλπ.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 783 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 412 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 122 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 39 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 34 για μη ελεύθερα χέρια κατά τη οδήγηση (κινητό) και 33 χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόσες θερμίδες έχει το αγαπημένο σου πασχαλινό φαγητό; Οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν - Διατροφολόγος στο «Τ»

 08.04.2026 - 06:49
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

 08.04.2026 - 07:01
LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως νίκη, με το Ιράν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα