Πόσες θερμίδες έχει το αγαπημένο σου πασχαλινό φαγητό; Οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν - Διατροφολόγος στο «Τ»
Πόσες θερμίδες έχει το αγαπημένο σου πασχαλινό φαγητό; Οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν - Διατροφολόγος στο «Τ»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 08.04.2026 - 06:49
Πόσες θερμίδες έχει το αγαπημένο σου πασχαλινό φαγητό; Οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν - Διατροφολόγος στο «Τ»

Το Πάσχα πλησιάζει και, όπως κάθε χρόνο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πλούσιο πασχαλινό τραπέζι, το οποίο συνδυάζει την οικογενειακή θαλπωρή με αγαπημένες γεύσεις. Πέρα από τις στιγμές χαλάρωσης με φίλους και συγγενείς, η περίοδος αυτή αποτελεί και ευκαιρία για απόλαυση παραδοσιακών εδεσμάτων, ιδιαίτερα μετά από μια μακρά περίοδο νηστείας για όσους την τηρούν.

Ωστόσο, η υπερκατανάλωση φαγητού, αλκοόλ και γλυκών είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Από τα κόκκινα αυγά και τη μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης, μέχρι τη φλαούνα, το τσουρέκι, τα σοκολατένια αυγά, τα κουλουράκια και φυσικά το αρνί ή κατσίκι της Κυριακής, οι επιλογές είναι πολλές και συχνά θερμιδικά «φορτωμένες».

Ο κλινικός διατροφολόγος Πάνος Πλατρίτης, σε δηλώσεις του στο ThemaOnline, επισημαίνει ότι τα πασχαλινά εδέσματα, πέρα από τη γευστική τους αξία, έχουν και έντονο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτούν τη λήξη της νηστείας. Παράλληλα όμως, κρύβουν και σημαντική θερμιδική επιβάρυνση.

Πόσες θερμίδες περιέχουν

Ενδεικτικά, ένα κομμάτι φλαούνα περίπου 90 γραμμαρίων αποδίδει 450 έως 550 θερμίδες, ανάλογα με τα υλικά του, ενώ μια ολόκληρη φλαούνα μπορεί να φτάσει τις 2.000 έως 2.500 θερμίδες. Η υψηλή θερμιδική της αξία οφείλεται κυρίως στο τυρί και το ελαιόλαδο, τα οποία την καθιστούν πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά.

Αντίστοιχα, ένα κομμάτι τσουρέκι κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 θερμίδων, ενώ ένα πασχαλινό κουλουράκι προσθέτει περίπου 100-120 θερμίδες, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε βούτυρο ή λάδι. Η μαγειρίτσα ή το αυγολέμονο, που καταναλώνονται το βράδυ της Ανάστασης, φτάνουν τις 500-600 θερμίδες ανά πιάτο.

Όσον αφορά τα ποτά, ένα ποτήρι ξηρό κρασί περιέχει περίπου 140-150 θερμίδες, ενώ στην περίπτωση γλυκών επιλογών, όπως η κουμανταρία, οι θερμίδες μπορεί να αγγίξουν τις 300. Ακόμη, ένα μέτριο σοκολατένιο πασχαλινό αυγό προσφέρει 350-400 θερμίδες, ανάλογα με τη γέμιση.

Σύμφωνα με τον κ. Πλατρίτη, η αυξημένη κατανάλωση τροφής σε συνδυασμό με την «αντίδραση» του οργανισμού μετά τη νηστεία οδηγεί συχνά σε αύξηση βάρους κατά 2 έως 4 κιλά μέσα στις γιορτές. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν γαστρεντερικές ενοχλήσεις, λόγω της απότομης αλλαγής στη διατροφή τους.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν χρειάζεται αποχή από τα αγαπημένα πασχαλινά φαγητά, αλλά μέτρο. Όπως εξηγεί, μια φλαούνα μπορεί να καλύψει σχεδόν τις ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες ενός ενήλικα, γεγονός που καθιστά σημαντική τη σωστή διαχείριση της ποσότητας.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι μια περιστασιακή υπερκατανάλωση δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αρκεί να μην επαναλαμβάνεται τις επόμενες ημέρες. Το Πάσχα είναι μια σύντομη περίοδος και μπορεί κάποιος να την απολαύσει χωρίς υπερβολές, εφόσον υπάρχει ισορροπία και επίγνωση.

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως νίκη, με το Ιράν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

