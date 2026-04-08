Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Απριλίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «'Είμαι υγιέστατος, ελπίζω να μην ακουστεί ότι αυτοκτόνησα'» στο κύριο της θέμα, αναφέρται στις δηλώσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για φόβο και πιέσεις γύρω από τη «Σάντη», σημειώνοντας πως ο ίδιος θέτει ζήτημα γιατί δεν εκδόθηκαν εντάλματα και δεν κατασχέθηκαν τεκμήρια, ενώ αναφέρεται σε κίνδυνο απώλειας μαρτυρικού υλικού. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη διαδήλωση των τουρκοκυπριακών συντεχνιών του «δημόσιου τομέα», οι οποίες, όπως σημειώνεται εισέβαλαν στη «βουλή» και συγκρούστηκαν με την «αστυνομία». Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις αυξήσεις των τιμών στην αγορά, σημειώνοντας ότι δύο στα τρία νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά, σύμφωνα με έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Πήραν στοιχεία και ψάχνουν την άκρη» αναφέρεται στη τη δήλωση και τα τεκμήρια που παρέδωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης στην Αστυνομία, ενώ αναφέρει ότι σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, στη βάση ενημέρωσης που είχε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, καταθέτει εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην ένταση που επικρατεί στα κατεχόμενα, σημειώνοντας πως εντείνεται η οργή των Τ/κ εργαζομένων κατά της «κυβέρνησης», με αφορμή το θέμα της ΑΤΑ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας στη Βουλή, για νομιμοποίηση των παράνομων γεωτρήσεων και δεξαμενών, με την καταβολή διπλάσιου τέλους.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Ψάχνουν εφαρμογή δημιουργίας πλαστών sms» αναφέρεται στο κύριο θέμα του στην υπόθεση «Σάντη», σημειώνοντας ότι φαίνεται να εξετάστηκε εφαρμογή καταρτισμού πλαστών sms, μετά την κατάθεση της «Σάντη» ότι τα μηνύματα ήταν προϊόν παραποίησης. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις απειλές Τραμπ, ο οποίος λίγο πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου που έδωσε στο Ιράν, έδωσε δείγμα των προθέσεων του, απειλώντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για κόντρα Μαλά και Πίπη για τον αφθώδη πυρετό.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Συνθλίβει τα νοικοκυριά η ακρίβεια» και σημειώνει ότι επτά στα δέκα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τις αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και βασικά προϊόντα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε αποτελέσματα έκθεσης της ΟΑΣ, από την οποία προέκυψαν συνολικά 510 περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας σε 98 σχολεία, ενώ αύξηση παρατηρείται στα περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε λίμνες στην Αλυκή Λάρνακας και Παραλίμνι, στις οποίες εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα μόλυβδου, λόγω των κυνηγετικών φυσιγγίων.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ προκαλούν το 24% των θανατηφόρων τροχαίων», σημειώνει ότι το 24% των θανατηφόρων τροχαίων στην Κύπρο οφείλεται σε χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, με τον Υπουργό Μεταφορών να προαναγγέλλει νέα μέτρα οδικής ασφάλειας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην παρουσία του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη στην Αστυνομία για κατάθεση στοιχείων σχετικά με την υπόθεση «Σάντη». Αλλού, η εφημερίδα κάνει λόγο για τις βροχοπτώσεις στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ήδη η βροχή της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου ξεπέρασε τον μηνιαίο μέσο όρο κατά 11%.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Νέο σκηνικό στις εκποιήσεις με φόντο αναπομπές», επικεντρώνεται στο νέο τοπίο για τις εκποιήσεις, καθώς ο Πρόεδρος καλείται να αποφασίσει ποιες προτάσεις κομμάτων θα υπογράψει και ποιες θα αναπέμψει. Αλλού σημειώνεται ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει άδεια εξαγωγής τυριών που παρασκευάζονται στις ΗΠΑ με ονομασίες όπως «φέτα» , «παρμεζάνα» κλπ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι μπορεί αυτά να κράτησαν τις λιανικές τιμές σε υποφερτά επίπεδα, πλην όμως δεν φαίνονται ικανά να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα.