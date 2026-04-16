Επιτρέπονται τελικά οι προεκλογικές επισκέψεις στα σχολεία; Ξεκαθαρίζει το ΥΠΑΝ

Σε μια περίοδο όπου η προεκλογική δραστηριότητα εντείνεται, το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι τα σχολεία παραμένουν πάνω απ’ όλα χώροι μάθησης, ασφάλειας και ισορροπίας για τα παιδιά. Γι’ αυτό και, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει καθορίσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις επισκέψεις αρχηγών κομμάτων και αντιπροσωπειών σε δημόσια σχολεία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΑΝ, οι επισκέψεις επιτρέπονται, αλλά μόνο υπό σαφείς προϋποθέσεις και με την απαραίτητη παρουσία αρμόδιων λειτουργών, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η θεσμική ορθότητα.

Συγκεκριμένα, αρχηγοί κομμάτων μπορούν να επισκέπτονται σχολεία, συνοδευόμενοι από επιθεωρητή, ενώ οργανωμένες αντιπροσωπείες παραλαμβάνονται και συνοδεύονται από τον διευθυντή ή τον αρμόδιο λειτουργό. Ξεκάθαρη είναι και η απαγόρευση για μεμονωμένες επισκέψεις υποψήφιων βουλευτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα άτυπης ή ανεξέλεγκτης προεκλογικής παρουσίας στους σχολικούς χώρους.

Παράλληλα, τίθεται ως βασική προϋπόθεση η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από κάθε επίσκεψη, ώστε να δοθεί η σχετική έγκριση και να υπάρχει η απαραίτητη εποπτεία.